Svaboe-selskap klager NRK inn til PFU

Dette skriver Medier24.no.

I sakspapirene til PFU-møtet, som skal avholdes neste uke, står det at Medpalett AS, mener NRK har brutt følgende punkter i Vær varsom-plakaten (VVP).

3.2, kildekritikk og kontroll av opplysninger

4.1, saklighet og omtanke

4.14, samtidig imøtegåelse

I sakspapirene står det at selskapet reagerer på at intervjuet med dem er gjort før intervjuene med en rekke av de andre kildene i innslaget.

– NRK tok første gang kontakt med Medpalett 11. juni. det eneste tegnet på at journalisten ville ha en kritisk innfallsvinkel var følgende formulering i e-post 20. juni: «Til informasjon så har vi nå kommet litt lengre i vårt arbeid og intervjuet både Legemiddelverket og antioksidant spesialist Rune Blomhoff. Begge disse er kritiske til at Medox presenterer forskningsstudier på sine nettsider som gir inntrykk av dokumentert effekt mot sykdom». Først da Medpalett 4. september fikk oversendt en såkalt «påsynsfil», som gjorde at vi kunne se innslaget, ble vi gjort oppmerksom på flere sterke beskyldninger som ble rettet mot Medox og Medpalett, skriver de.

– Ikke kjent med beskyldningene

Klager skriver videre:

– Sjur Svaboe var som intervjuobjekt ikke kjent med noen av disse sterke beskyldningene, og ville uten problemer kunne ha tilbakevist dem om han var gitt anledning. Det fikk han aldri.

NRK avviser imidlertid påstandene om brudd på god presseskikk.

I sakspapirene står det at NRK avviser påstandene om brudd på god presseskikk. NRK mener å ha framstilt fakta på en saklig måte i reportasjen, og de ansvarlige for Medox har fått god anledning til å kommentere faktaopplysninger og imøtegå påstander som framsettes mot dem.

De skriver også at grunnen til at det ble avvist å gjøre et nytt intervju, er at de mener alle hovedpåstandene var tema i det første intervjuet.

Sjur Svaboe fra Sandnes er gründeren bak Medox, men solgte selskapet for 700 millioner kroner i 2016 til det tyske selskapet Evoink.