Finn frem lommetørkleet - pollensesongen starter nå

Tirsdag er pollensesongen offisielt i gang i Rogaland. Årets første varsling om pollen er endelig (?) kommet. Or og hassel slår til med beskjeden spredning.

Disse pollen-typene kryssreagerer med bjørk. Dette betyr at du som er allergisk mot bjørkepollen kan merke symptomer allerede nå.

Starten av årets pollensesong er rundt en uke senere enn vanlig. Dette kommer frem i tiårsnormalen som NAAF opererer med. Det kalde været den siste tiden er grunnen til forsinkelsen.

Fakta: Hva er pollen? Pollen er bittesmå partikler med varierende diameter og vekt som frigis til luften og spres med vind eller insekter for å bestøve planter av samme art. De pollentypene som har størst betydning ved pollenallergi i Norge kommer fra tresortene or, hassel og bjørk og fra samtlige gressarter, særlig timotei og hundegress. I tillegg kommer pollen fra Salix (selje, vier og pil) og burot. Pollenallergi forekommer oftest i aldersgruppen 5–40 år og det ser ut til at flere og flere får sykdommen. Tekst og kilde: Norges Astma- og Allergiforbund (ekstern lenke)

Kort sesong for or og hassel

– Vi er i blomstringfasen nå. I fjor startet pollensesongen rundt en uke tidligere, men vinteren har vært lengre og kaldere i år, sier Hallvard Ramfjord som er seniorforsker ved NAAF.

Trøsten er derimot at sesongen med or og hassel er kort. Ifølge Ramfjord kommer spredningen av denne typen pollen bare til å vare i to til tre uker.

Når temperaturen bikker seks til syv grader begynner den virkelige spredningen. På grunn av kulden som fortsatt er om natten, må vi vente på at den verste spredningen skal starte.

– På dagtid er vi oppe i de temperaturene vi trenger for spredning, og modningen starter smått. Det er derimot ikke nok kulde til at hassel eller or skal bli ødelagt, sier Ramfjord.

Dean Fosdick, AP

For sent for medisinering?

Foreløpig er det ikke meldt om spredning på de andre pollentypene.

Pollensesongen starter med or og hassel samtidig, før salixen (selje/vier/pil) tar over i første del av april på sør- og vestlandet, står det på Pollenvarslingen.no sine nettsider.

NAAF anslår at 20 prosent av befolkningen, altså over en million, er pollenallergikere. Tallet er stigende.

Dersom du er allergisk mot pollen kan du allerede være for sent ute for å unngå symptomene. Bruken av antihistaminer (et stoff som motvirker allergiske reaksjoner) må begynne rundt en uke før forventet polleneksponering.

Du kan derimot starte med lokale steroider senest når du kjenner symptomene, skriver NAAF på sine nettsider (ekstern lenke).