To unge kvinner funnet døde i leilighet i Stavanger

Kriminalteknikere fra politiet var torsdag formiddag i arbeid i leiligheten på Storhaug. Ronny Hjertås

To unge kvinner over 18 år ble torsdag morgen funnet døde i en leilighet på Storhaug i Stavanger. Politiet understreker at det så langt ikke er mistanke om noe kriminelt rundt dødsfallene, men er på åstedet med kriminalteknikere for å sikre spor.

For mindre enn 40 minutter siden