Enorm respons på støtteordning for varmepumper: Må trekke lodd

Onsdag åpnet Stavanger kommune for at boligeiere igjen kunne søke om støtte til kjøp av luft-til-luft varmepumpe. Responsen har vært så stor at det ender med loddtrekning.

Publisert: Publisert: Nå nettopp