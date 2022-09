Podkast: Bobbysocks, meningsmålinger og foreldremøter

Her får du ukens Aftenbla-bla.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Nå er Aftenbla-bla så leie av å snakke om strømpriser at de heller snakker om prisen på Bobbysocks-kassetter. Er det en kode for... strømpriser? Det er mye mulig.

Dessuten: Nye meningsmålinger som viser at de som var ubrukelige for ett år siden nå er høyt ønsket. Arkitekter er bra folk, men hører vi på dem? Nja. Foreldremøtesesongen ligger foran oss. Gud hjelpe oss alle, og Janne har en Hot Take om emojier.

Hør ukens episode av Aftenbla-bla:

Husk også å følge Aftenbla-bla på Instagram :

Hør mer godt lydinnhold i Aftenblad-appen (trykk på Podkast-knappen nederst i appen). Her kan du laste ned Aftenblad-appen fra Appstore (iOS) eller Google Play (Android).

Du finner også denne podkast-serien på Spotify, Apple, PodMe eller i din foretrukne podkastapp.