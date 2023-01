Nyttårstalen til Sandnes-ordfører Stanley Wirak

Vi skal være en JA-kommune, sier ordfører i Sandnes Stanley Wirak (Ap) i sin nyttårstale til sandnesgaukene. Samtidig ønsker han nye innbyggere velkommen.

Velkommen 2023, sier Stanley Wirak (Ap) sin 12. og siste nyttårstale.

Kjære alle!

Godt nytt år! Velkommen til 2023! Velkommen til vår tradisjonelle nyttårsmottakelse, denne gang her på Rådhuset. Spesielt ønsker jeg velkommen til de som i dag skal motta utmerkelser for store prestasjoner innen idrett. Og så skal vi dele ut frivillighetsprisen.

Det er to år siden vi har hatt nyttårsmottakelse. Korona har satt en stopper for det. Siden mars 2020 har vi hatt en spesiell hverdag på grunn av koronaen. Det har vært mørke dager, vanskelige beslutninger og mismot. Mange ble syke, noen alvorlig og noen klarte seg ikke gjennom pandemien. Økonomien gikk i stå for mange og på det verste hadde vi over ni prosent arbeidsledighet i Sandnes.

Men vi har også opplevd optimisme og stå på vilje. Vi har opplevd et utrolig godt samhold og en dugnadsånd. Folk bryr seg, bryr seg om hverandre. Og nå ser det ut til at vi er tilbake på mer normale tilstander. Det er vekst og framgang. Arbeidsledigheten er på et rekordlavt nivå. Vi har mange gode grunner for å se optimistisk på framtiden.

Men samtidig er det mørke skyer. Det er krig i Europa. –Jeg trodde vi hadde lært, sa kong Harald nylig. –Det har vi tydeligvis ikke! Få av oss trodde for et år siden at vi skulle oppleve krig i vår del av verden. Vi ser at et folk blir tråkket på, vi ser at våre friihetsidealer blir tråkket på.

Vi har en energikrise på gang i Europa. Vi ser at inflasjonen skyter fart. Rentene går opp, huslån blir dyrere. Vi ser at mange sliter også i vårt eget land. Selv om økonomien for landet er svært god, så er det mange familier som har det vanskelig i en tøff økonomisk

hverdag.

Aldri har vel frivilligheten i vårt land og vår by vært viktigere. I fjor markerte vi frivillighetens år. Det er utrolig vondt å se matkøer i vår velstand. Vi skal støtte opp om frivilligheten, de gjør en uvurderlig innsats i samfunnet vårt og de gir viktige verdier til oss alle. De bryr

seg, vi bryr oss. Men vi kan aldri overlate problemene til frivilligheten og be de om å fikse det som ikke fungerer. Vi skal ikke ha fattigdom i vårt rike land!

Samtidig med problemene vi opplever, så er det optimisme i arbeidslivet. Olje- og leverandørindustrien går veldig godt nå. Planer for nye utbygginger legges fram og prosjekteringsarbeid pågår for fullt. Oljeindustrien har gitt oss ufattelige verdier

gjennom femti år, og betydd mye for vår velstand og utvikling i Rogaland og hele Norge. Vi opplever også en sterk grunderånd i regionen. Det ene nye selskapet etter det andre vokser fram. Nye gode ideer som gir arbeidsplasser og ny velstand. Vi ønsker ny næring velkommen. Men vi har også en stolt industrihistorie i Sandnes. Det var industrien som var grunnlaget for byens framvekst. Mye av industrien i Sandnes er borte, men noen er igjen. En av disse er Figgjo AS som har vært i drift i 81 år.

Forrige måned fikk jeg være med å hedre ansatte med lang tjenestetid i bedriften. En av disse, Aud Ueland Salte, har hatt sin arbeidsplass på Figgjo AS i 50 år. En av de som bygget byen!

Sandnes fikk prisen for årets mest attraktive by i 2022. Her fra en sommerdag på Ruten.

Vi opplever også stor vekst i Sandnes. De siste 12 månedene har vi blitt 1650 flere Sandnesgauker. Vi passerer 83 000 innbyggere nå i år og vi har fordoblet folketallet i løpet av de siste 35 årene. Vi har blitt en internasjonal by med innbyggere fra 139 ulike nasjoner. 27 prosent av folkeveksten i Rogaland kom til Sandnes det siste året. Av de større byene i Norge er det bare Lillestrøm som vokser mer prosentvis enn Sandnes.

Vi skal være glade for veksten og vi skal fortsette å legge til rettes for nye etableringer og utvikling av næring. Vi skal være en JA-kommune. Vi skal ønske all næring velkommen til Sandnes. Det skaper arbeid og det skaper inntekt og utvikling for våre innbyggere. I fjor bosatte vi 360 flyktninger, de fleste av disse fra Ukraina. Også i år skal vi bosette flyktninger, i år omlag 300. Vi tar vår del av ansvaret vi alle har for å hjelpe våre medmennesker. La oss ta imot flyktningene på en god måte, la oss være noe for hverandre.

Sandnes er barnas og de unges by. 30 prosent av byens innbyggere er under 20 år. De er vår framtid og derfor skal vi gi de gode oppvekstsvilkår. Vi skal ha gode barnehager og gode skoler. Vi bygger ut skolefritidsordningen og vi skal ha gode kulturtilbud for alle. Kort sagt, vi skal fortsette å satse.

Takk til alle som bidrar. Takk til våre vel 6 200 ansatte i kommunen som hver dag gir oss gode og sikre tjenester. Takk også til vårt kulturliv, takk til alle som gir oss en bedre hverdag. Vi skal også ha festdager. Åpningen av Ruten, Barnas by, Byfesten og Vinterland var slike fester. Ruten har blitt byens store samlingssted, og vi har grunn til å være stolte.

Og på toppen fikk vi utmerkelsen «Norges mest attraktive by» Sandnes har endret seg betydelig de siste årene, og arbeidet med å utvikle byen blir lagt merke til også utenfor våre egne kommunegrenser. Og i all beskjedenhet, det var en fullt fortjent pris!

Sist måned bekreftet Stortinget for tredje gang sammenslåingen av Forsand og Sandnes kommuner. Nå håper jeg at alle kan legge striden bak seg og være med å bygge vår nye kommune. Vi skal satse på reiseliv og annen næring i Forsand og langs Lysefjorden.

Når vi står sammen, blir vi sterkere. Vi bygger ikke framtiden ved å dvele på at vi ikke fikk de løsningene vi helst ville ha.

Dette er min 12. og siste nyttårstale. Det har vært gode år. Det har vært stort for meg å få være med på den enorme utviklingen vi har hatt i kommunen vår. Som jeg innledet med, så er framtiden usikker, men den er også full av muligheter. La oss gripe mulighetene, la oss sammen bygge Sandnes og gjøre byen til en enda bedre by å vokse opp i og bo i.

Sammen får vi det til!

Velkommen 2023!