Sandnes-kvinne omkom i tragedien i Sør-Korea

En 20 år gammel kvinne fra Sandnes er en av de 154 personene som er bekreftet omkommet etter halloween-ulykken i Seoul.

154 personer omkom i tragedien i Seoul lørdag.

– Det er et uvirkelig sjokk. Det er vanskelig å tro at det er sant, sier 20-åringens far til NRK.

Han og familien var i kontakt med datteren få timer før den fatale hendelsen.

Tragedien i Sør-Koreas hovedstad skjedde lørdag kveld, da folk samlet seg for å feire allehelgen.

Trengselen skal til slutt ha blitt så stor at folk fikk panikk og trampet over hverandre i et forsøk på å komme seg vekk.

154 mennesker er bekreftet døde. UD bekreftet søndag at en norsk statsborger var blant de omkomne.