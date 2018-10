Sår tvil om «sosialisten» Olaug Bollestads motiver i KrFs veivalg: - Sikkert ikke dumt for et gjenvalg

Pollestad drøftet Bollestads standpunkt i podkasten «Stortingsgarasjen» nylig.

Han har siden Bollestad kom på Stortinget i 2013, trodd at hun var «veldig innstilt» på Ap- og Sp-samarbeid. Av den grunn har næringskomitélederen bevisst unnlatt å angripe Bollestad i troen på en langsiktig plan om samarbeid.

Dette baserer han på samtaler og politiske standpunkt i saker.

– Oppfatningen har selvsagt påvirket hvordan jeg har forholdt meg til KrF og Bollestad. Sånn sett kan du si at det har fem år med strategi til ingen nytte, sier Pollestad.

– Jeg har vært helt sikker på at hun har hatt det synet som Hareide nå har flagget. Det som var så overraskende, var at Olaug var så tydelig på at hun ønsket å gå i regjering med Frp. KrF og Sp har stått sammen om mange saker i Stortinget, sier han.

– Taktiske hensyn

En voteringsoversikt fra holderdeord.no (se tabell) viser at KrF siden valget 2013 har stemt likt med Ap og Sp henholdsvis i 44-58 prosent og 35–53 prosent av sakene. KrF har vært budsjettpartner med Høyre og Frp siden 2013.

KrF/Ap KrF/Sp KrF/SV KrF/H KrF/Frp 2017/2018 50% 53% 34% 81% 80% 2016/2017 58% 53% 37% 78% 77% 2015/2016 55% 52% 32% 79% 79% 2014/2015 46% 42% 27% 86% 86% 2013/2014 44% 35% 30% 87% 87% Kilde:holderdeord.no

– Forteller ikke Bollestad hele sannheten?

– Det er det bare Olaug som kan svare på, men jeg har en sterk følelse av det her er taktiske hensyn som spiller inn for standpunktet, ikke politiske realiteter og politiske standpunkter, sier Pollestad.

– Hvilke type taktiske hensyn sikter du til da?

– Mange i Rogaland har ropt høyt om at de ønsker Frp-samarbeid framfor Sp og Ap, så dette er sikkert ikke dumt for et gjenvalg, sier Pollestad.

SLIK SVARER BOLLESTAD PÅ KRITIKKEN:

Siv Dolmen

Eigersund KrF-leder Kenneth Pedersen innrømmer at han ble overrasket da Bollestad vendte seg mot Hareides råd etter partilederens tale til landsstyret i KrF.

– Ja, egentlig trodde jeg hun var på linje med Hareide, sier Pedersen.

– Jeg hadde kanskje ventet at hun støttet Hareide inn mot venstresiden, men jeg hadde egentlig ikke peiling på hvor hun faktisk sto, sier han.

Før 2007: Ap-frieri

Bollestad kom inn i kommunestyret i Gjesdal i 2003 etter å ha hatt tilbud fra Høyre, Sp, Ap og KrF.

Bollestad havnet i samme nabolag som Eirin Sund i Gjesdal mot slutten av 1980-tallet. Sund representerte Ap på Stortinget fra 2005–2017, de fire siste årene på samme rogalandsbenk som Bollestad.

Fredrik Refvem

– Vi prøvde å få henne på Ap-lista i Gjesdal en gang før valget i 2003, men hun endte opp i KrF, sier Sund, som også har hatt Bollestads ektemann som sjef.

– Jeg har tenkt at det ikke var usannsynlig at Olaug landet der hun gjorde. For Olaug er det viktig at KrF får makt og innflytelse, og jeg tror hun har tatt standpunktet ut fra nettopp det. Samtidig tror jeg dette smerter for Olaug, og at hun holder seg for nesen for Frp, sier Sund.

2007–2011: Ordfører med rød-grønn hjelp

Bollestad blir ordfører i Gjesdal i 2007 i koalisjon med KrF, Ap, Sp og SV.

2011–2013: Fortsatt Ap- og Sp-samarbeid

SV faller ut av kommunestyret. Ellers status quo.

– KrF og Ap hadde et godt samarbeid i mange år, sier Frode Fjeldsbø (Ap), som var varaordfører for Bollestad i to år.

– Min opplevelse i kommunepolitikken var at KrF i økonomisk og sosial politikk lå nært Ap lokalt. Men selv om vi samarbeidet godt og opplevde at vi sto politisk nært, så er nasjonal politikk noe annet, sier han.

Torstein Lillevik

– Jeg har oppfattet at både Bollestad og Hareide prinsipielt kan tenke seg å samarbeide i begge retninger, så jeg tror ikke jeg er overrasket over Bollestads standpunkt. Personlig synes jeg at Hareides forslag er interessant, fordi jeg ser at KrF og Ap finner sammen i mange viktige spørsmål nasjonalt og lokalt. Det gjør Hareides standpunkt interessant og modig, sier Fjeldsbø.

– Jeg hadde gjerne sett at Bollestad og KrF sto bak Hareide, jeg, men i respekt for KrFs interne prosesser ligger det ikke til meg å vurdere dette, sier Fjeldsbø, som i 2015 fortsatte som ordfører med støtte fra Høyre og Sp.

2013–2015: Brudd

Bollestad får fast plass på Stortinget i 2013 og gir seg i fylkestinget. Ap bryter med KrF i Gjesdal og overtar ordførervervet - til Bollestads store skuffelse.

Bollestad går av som fylkesleder i 2014. Etter valget i 2015 bryter KrF med Høyre og Frp i fylkestinget.

Sund sier hun allerede valgnatta hos KrF ble spurt om å lede forhandlingene da representanter fra KrF, Ap, Sp og Venstre samlet seg.

– Olaug og Per Kåre Foss representerte KrF i forhandlingene, sier Sund.

Samtalene bar frukter. KrF, Ap, Sp og Venstre avtalte politikk og posisjoner i fylkestinget. MDG og SV ble i tillegg med på en valgteknisk avtale.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) bekrefter Bollestads rolle i forhandlingene.

– Er det overraskende, i lys av både den rollen og Gjesdal-historikken, at hun har inntatt et standpunkt mot Hareide?

– Olaug ser og oppfatter situasjonen i Rogaland og at det er gode argumenter på begge sider. Det er vanskelig å være veldig bestemt. Hun er inne i sin andre periode på Stortinget, så jeg tror hun lever fint med begge syn, sier hun.

Arne Bergsvåg (Sp) spilte en sentral rolle da avtalen med KrF ble inngått. Han er noe overrasket» over Bollestads standpunkt.

– Det går både på slik jeg har opplevd henne som ordfører, fylkestingspolitiker og stortingspolitiker. Da har hun gjerne argumentert og tilkjennegjort verdier og holdninger som jeg kjenner mer igjen på rød-grønn side enn i Frp.

– Og det er ikke bare-bare for en profilert KrF-er i Rogaland å gå til venstre i politikken?

– Hun har to utfordringer: Det hun selv mener og dem hun representerer. Du kan ikke alltid mene det du selv mener er riktig. Du er en del av et lag og et system, sier Bergsvåg, som legger til at hun har full respekt for at dette er en prosess KrF må kjøre.

Stemplet som sosialist

Terje Halleland (Frp) stemplet Bollestad i 2015 som sosialist og kritiserte henne for å dra KrF i en sosialistisk retning.

– At de er sosialister, er ikke noe jeg påstår, men mer en konstatering av fakta, sa Halleland i 2015.

– Hun har kastet Frp på dør før, sier stortingsrepresentant Halleland nå.

– Hvorfor kalte du Bollestad sosialist i 2015?

– Jeg står inne for det jeg sa i 2015, men jeg ønsker ikke å nøre opp til noe nå, sier Halleland.

Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Mer plassert i venstre delen av KrF

Geir Toskedal (KrF) er vara for Bollestad på Stortinget. De tilbrakte fire år på Stortinget sammen i forrige periode.

– Kom det overraskende på deg det standpunktet hun tok?

– Det er noe helt annet å drive politikk på Stortinget enn på kommune- og fylkesnivå. Det tror jeg gjelder også for Olaug. Lokalt er det andre mekanismer, som relasjoner, personer, lokale saker og så videre. På nasjonalt nivå er det lover, delegasjoner, statsråder og helt andre type føringer, sier han.

– Jeg har nok også oppfattet Olaug som mer plassert i den venstre delen av KrF, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp).

Han opplever at Bollestad er åpen for å regjere med både Ap og Frp, men at hun vil se hva hun kan få av gjennomslag med Erna Solberg som statsminister.

– Min oppfatning av medlemmer og KrF-velgere i Rogaland er at det er ikke de som roper høyest på å la sosialistene få makt og vippeposisjoner, sier Steffensen, som legger til at han ikke ønsker å påvirke KrF-prosessen fra utsiden.