Slik sparer Petter 35.000 i reiseutgifter

– Jeg betalte 50.000 kroner for en brukt Piaggio MP3. Den har tre hjul, og jeg kan kjøre den med vanlig bilsertifikat.

Petter Korneliussen bor på Jørpeland og jobber i Risavika. Han tar ferje fra Tau til Stavanger, og kjører via Forus til Risavika i Tananger.

– Med MC sparer jeg 82 kroner per dag på Tauferja sammenlignet med bil. I tillegg bruker jeg cirka 2 liter mindre bensin per dag, og kjører gratis gjennom bomstasjonene på Nord-Jæren. Dermed sparer jeg cirka 150 kroner i daglige reiseutgifter. Disse innsparingene betaler ned et MC-lån i løpet av et par år, forteller Korneliussen.

I løpet av et år kan pendleren spare opptil 35.000 kroner, men besparelsen avhenger av hvor ofte han må bruke bil.

Når Ryfast åpnes neste år, blir pendlingen cirka 70 kroner billigere. Da slipper han ferjeutgiftene og kan kjøre gratis med motorsykkelen gjennom verdens lengste undersjøiske veitunnel. Samtidig øker drivstoffutgiftene, fordi motorsykkelen idag står i ro på ferja mens tunnelen er 42 kilometer tur/retur.

Andre alternativer for pendlere som vil spare bompengeutgifter er for eksempel den elektriske toseteren Renault Twizy, moped, ATV og firehjuling.

– Moped går for tregt og hindrer andre trafikanter. Jeg vurderte også 4-hjuling, men valget falt på en 3-hjuling. Med den kjører jeg mellom bilene når trafikken går sakte på Motorveien.

Tor Inge Jøssang

Petter Korneliussen er født i Tønsberg og vokste opp på Nesflaten i Suldal hvor faren jobbet i kraftbransjen. Siden 1999 har Korneliussen bodd på Jørpeland, hvor han representerer Fremskrittspartiet i Strand formannskap.

Lengre nedbetaling?

– Ryfast koster 7,3 milliarder kroner og skal betales med bompenger. Hvis mange gjør som deg, vil det ta lengre tid å betale ned prosjektet?

– Ja, det er ulempen. Dette er min måte å få ned reiseutgiftene. Andre kommer til å kjøre elbil, eller pendle med buss. Jeg tror elbiler vil føre til større inntektstap for Ryfast enn motorsykler. Bomsatsene i Ryfast bestemmes til sommeren. Jo høyere kostnad, desto flere motorsykler, kommer til å kjøre Ryfast, spår Korneliussen.

– Tungvint med MC-dress, og tidvis glatte veier?

– Ja, og det er ikke alle som liker å kjøre i høstvær. Jeg vurderer å kjøpe piggdekk, svarer Korneliussen.

Alternative reiseruter fra Jørpeland til Risavika:

Sommerstid er det mange MC-er på Tau-ferjene, men det avtar litt i vintermånedene, ifølge lederen i Strand pendlerforening, Kåre H. Hauge. Han har også kjørt MC i perioder.

– For min del var det tiden som var viktigst. Før oljenedturen kunne jeg spare en ferje med fleksibiliteten som en MC ga, forteller Hauge.

– Altfor dyrt

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) er glad pendlere finner løsninger for å få ned pendlerutgiftene.

– Ferja er altfor dyr for vanlige biler og personer. Dette presser frem kreative løsninger, som dette eksemplet viser, sier Lauvsnes.

Hun er spent på hva bompengesatsene blir i Ryfast.

– Når staten legger nesten hele regningen for Ryfast på lokalsamfunnet, vil høye bompenger motivere brukerne til å finne kreative løsninger. Men jeg frykter likevel ikke at volumet av denne typer kjøretøy vil bli så stort at det vil være en fare for finansieringen, uttaler Lauvsnes.

Fylkeskommunen planlegger for øvrig et billig og godt busstilbud gjennom Ryfast. Månedskortet skal koste 1100 kroner, og det vil gå pendlerbuss seks ganger i timen.