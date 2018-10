Sandnes-mann vant 26 millioner: - Jeg kan ikke tro det er sant

Ingen vant førstepremien på 5 pluss 2 rette, mens Sandnes-mannen var den eneste som hadde 5 pluss 1. Dermed vant han hele andrepremien alene. Og han kan se frem til å få inn 25.978.230 kroner på kontoen sin fra Norsk Tipping.

Fikk nyheten lørdag formiddag

– Jeg fant det ut for fem minutter siden. Det er helt utrolig. Jeg kan ikke tro det er sant, sier mannen i 30-årene når Norsk Tipping tar kontakt. Han ønsker å være anonym.

Han fikk ikke med seg at telefonen ringte gjentatte ganger fredag kveld. Heller ikke at det var Norsk Tipping som ringte. Ved 10-tida lørdag gikk han inn på mobilen for å sjekke sin kupong. Da dukket 25.978.230 kroner opp.

– Jeg ble satt litt ut

– Jeg ble litt satt ut. Men er det sant altså, spør vinneren.

– Hvorfor spilte du Eurojackpot fredag?

– Det var den store potten som frista. Men 25 millioner er ikke verst.

Vet ikke hva pengene skal brukes til

Hva han skal gjøre med den store premien har han ikke rukket å gi mange tanker.

– Det vet jeg ikke.

Mannen kjøpte vinnerspillet via mobil fredag.

Siden ingen klarte å prikke inn alle vinnertallenetallene fredag, vokser potten til neste fredag. Den vil da ha vokst til cirka 700 millioner kroner.

Eurojackpot er et samarbeid mellom spillselskapene i Norge, Tyskland, Danmark, Finland, Estland, Nederland, Slovenia, Island, Litauen, Sverige, Latvia, Kroatia, Italia, Spania, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia.