Flertall i Nye Stavanger KrF for Olaug Bollestads standpunkt

Spenningen stiger etter hvert som det nærmer seg lørdag og fylkesårsmøtet i KrF. Men spenningen er framfor alt knyttet opp mot 2. november da sjebnevalget skal stå om KrFs politiske retningsvalg.

Fram til da har det vært mange lokallagsmøter og debatter om KrFs sjel, også tirsdag kveld.

Da hadde både Strand, Tysvær og Nye Stavanger KrF lokallagsmøter og vinden blåser mot blått flertall hos alle.

Det er NRK som først meldte dette.

7–3 for Bollestads syn

– Fordelingen ble 7–3 i favør av Olaug Bollestas syn, sier Inge Takle Mæstad, leder i Nye Stavanger KrF.

Om lag 100 medlemmer møtte på årsmøtet i Nye Stavanger KrF tirsdag kveld. Debatten gikk lenge og en ny navneliste ble til slutt stemt over.

– Møtet ble gjennomført på en demokratisk måte, sier Takla.

– Det har vært en ryddig og god prosess, sier han.

Selv har han støttet KrF-leder Knut Arild Hareides forslag om å søke samarbeid mot Arbeiderpartiet.

– Det vil være helt feil for KrF politisk og mot det vi har sagt i valgkampen. Det vil være et svik mot egen politikk hvis vi ikke seriøst undersøker muligheten for å få til et samarbeid mot venstre med Ap og Sp som viktige medspillere, sa Inge Takle Mæstad, leder i Nye Stavanger KrF til Aftenbladet for to uker siden.

LES HELE SAKEN HER:

LES MER OM DEBATTEN I STRAND OG TYSVÆR KRF:

Utsendingene til fylkesmøtet lørdag

Ni utsendinger ble valgt på møtet i kveld til å møte på fylkesårsmøtet førstkommende lørdag. Lista ble endret underveis i kveldens møte, før den ble stemt over.

Disse er:

Bjørg Tysdal Moe

Henrik Halleland

Marie Ljones Brekke

Christen Minos

Ola Johan Settem

Leif Inge Skimmeland

Kjell Nes

Trygve Brekke

Gunvor Helle Eiane

I tillegg møter Inge Takle Mæstad som leder i Nye Stavanger KrF.

Dermed blir stemmetallet 3–7, til støtte for fortsatt Høyre-samarbeid. Men ingenting er avgjort ennå.

Hva skjer videre

På landsmøtet i KrF den 2. november skal partiet bestemme seg for om de skal samarbeide med Erna Solbergs regjering videre eller følge rådet fra leder Knut Arild Hareide om å sjekke ut mulighetene for et samarbeid med Arbeiderpartiet.

20 prosent av medlemsmassen i Kristelig Folkeparti er fra Rogaland og det er stor spenning knyttet til standpunktene til delegatene som blir sendt inn.

Lørdag 20 oktober er det fylkesmøte i KrF og der velges 16 delegater inn til landsmøtet som er 2. november.