Ulmebrann, bråk og sykkeltyveri

Sandnes, mellom kl. 23 og midnatt: Politiet gjennomførte en timelang promillekontroll i Stavangerveien. 162 bilførere ble kontrollert, og ingen av testene ga utslag.

Stavanger, kl. 00.05: To menn i 20-årsalderen ble anmeldt for vold og trusler mot politiet. Den ene av de to kom med verbale trusler mot politiet, den andre forsøkte å slå etter politiet. Begge ble satt i arrest.

Stavanger, kl. 00.30: En mann i tenårene ble vist bort fra sentrum av politiet på grunn av ufin oppførsel i beruset tilstand. Mannen fulgte ikke politiets pålegg og ble anmeldt.

Stavanger: En mann i midten av 30-årene politianmeldt for urinering på offentlig sted. Ble innbragt til arrest fordi han tidligere lørdag kveld ble bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelse.

Kleppe, kl. 01.05: Politiet fikk melding om at en mann i tenårene var slått ned. Han ønsket ikke legetilsyn, men politiet tok avhør av fornærmede. Den mistenkte, en mann i slutten av 40-årene, var forsvunnet fra stedet da politiet kom. Politiet har opprettet sak på forholdet.

Stavanger, kl. 01.20: Politiet kontrollerte en mann i midten av 20-årene som var i besittelse av stjålet sykkel. Sykkelen ble beslaglagt og forholdet anmeldt.

Stavanger, kl. 01.25: Melding om ulmebrann i en campingvogn i Nedstrandsgata. Brannvesenet fikk melding noen minutter tidligere og rykket ut. Ingen personer var til stede i vognen. Kun røyk, ikke flammer. Politiet opprettet sak på forholdet.

Stavanger, kl. 0130: En mann i midten av 20-årene kranglet med dørvakter i beruset tilstand. Han ble bortvist fra sentrum av politiet, men fulgte ikke pålegget. Dermed ble han satt i arrest og anmeldt for forholdet.

Sandnes, kl. 02.00: Politiet ble tilkalt av en taxisjåfør med en passasjer i bilen som hadde sovnet. Passasjeren, en mann i slutten av 20-årene, var i besittelse av mindre mengder narkotika og noen tabletter. Mistenkte blir også anmeldt for vold mot politiet, da han forsøkte å slå etter politiet. Mannen ble satt i arrest og anmeldt.

Stavanger, kl. 02.30: En 23 år gammel mann ble vist bort fra sentrum på grunn av bråk og ufin oppførsel i beruset tilstand. Han fulgte ikke pålegget og ble anmeldt.