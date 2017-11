Strømbrudd i Sandnes

– Strømmen forsvant klokken 23.00. Totalt er 1364 husstander berørt, sier Ingvild Ween, kommunikasjonssjef i Lyse.

Feilen strekker seg fra Kvadrat og til Sandnes sentrum, opplyser Lysenett på sine nettsider.

Klokken 23.10 opplyser Ween til Aftenbladet at montører er på vei til området for å lete opp feilen. En halv time senere melder Lyse at teknikere jobber med å utrede feilen.

Foreløpig er det ikke mulig å si noe om årsaken til strømbruddet.

Klokken 23.50 har noen fått strømmen tilbake.

– 837 husstander er fremdeles uten strøm, sier Ween.

Hun påpeker at noen av dem som har fått strømmen tilbake kan oppleve at den forsvinner igjen i korte perioder.

– Dette skjer i forbindelse med påkoblingen. Det kan oppleves som blinking, forklarer Ween.

Saken oppdateres torsdag morgen.

