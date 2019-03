«Stupet» skal få deg til å falle 80 meter rett ned. I 125 kilometer i timen.

Onsdag var Kongeparken kledd opp til årets storlansering. Inngangspartiet var dekket av kunstig snø og et lite bål. Spennende musikk dundret på høytalerene, og inne i lokalene hang det plakater med påskriften «Stupet».

Kongeparken hadde holdt kortene tett til brystet i lengre tid, og ville ikke gi fra seg noe særlig informasjon om lanseringen 13. mars. Det eneste som var klart, var at prislappen var over 30 millioner, og at årets lansering var tidenes største investering i parken.

– Nå er vi spente, kommenterte flere av de fremmøtte til lekemester Håkon Lund i Kongeparken.

– «Stupet» - der helter skapes, sier Lund.

Årets lansering i Kongeparken er av sorten som gir deg vondt i magen, men samtidig en opplevelse av storslått natur. «Stupet» er nemlig 80 meter høyt og ligger 246 meter over havet.

– Det blir et av verdens høyeste drop-tårn, hvor du blir sluppet ned 80 meter og går fra 0 til 125 kilometer i timen på to sekunder. Du vil oppleve minus 2,3 G i fallet. Dette er ekstremt, sier Lund.

– Som å gå på tur til Kjerag

For å komme inn til den nye attraksjonen, skal det lages en 12 meter høy portal som gjør at folk må klatre inn for å komme til «Stupet».

– Det skal være som å gå på tur til Kjerag. Om du har et par kilo for mye vil du kjenne det, sier Lund.

«Stupet» skal imidlertid være for alle, og skal ifølge Lund få folk til å kjenne på mestringsfølelse. Fra parkåpning til klokken 13 vil tårnet gå rolig opp og ned, slik at de som vil prøve kan få oppleve Rogalands-naturen. Mellom 13 og 14 legges det opp til et sjansespill.

– Da er det bare vedkommende som styrer attraksjonen som vet når den skal droppes fort. Etter klokken 14 vil den droppe fort ved hver tur, sier Lund.

Se dronebilder av den nye attraksjonen her:

Lært av sine feil

Investeringen på over 30 millioner, som har stått på ønskelisten til Kongeparken i flere år, ble først en realitet for noen får år siden. I 2016 kom «Ørnen», en attraksjon til 33,8 millioner kroner, som gjorde at du kunne fly opp mot 80 meter over bakken. Den ble fjernet etter 2017-sesongen etter flere tekniske problemer, og tålte blant annet ikke vinden på Vestlandet.

Dette har Kongeparken nå lært av.

– «Ørnen» var faktisk en forskning og utvikling for oss. «Stupet» skal tåle en vindstyrke på opp mot 25 m/s, sier Lund.

Satsingen er gjort blant annet for å styrke Kongeparken sin posisjon for de på 13 år og eldre, samt utenlandske turister. De jobber tett sammen med Avinor, som skal fly turister inn fra blant annet Amsterdam til regionen. Også Region Stavanger vil bruke den nye attraksjonen i Kongeparken i sin markedsføring av regionen fremover.

– Vi har laget noe vi kaller «Mission Impossible», hvor turister skal kunne få med seg både denne, Preikestolen og Oljemuseet i løpet av en åttetimers tur, sier Lund.

Kan sove i 80 meters høyde

1. januar tok tidligere hotelldirektør i Dyreparken i Kristiansand, Pål Winter, over som daglig leder i Kongeparken. Dermed har det vært spekulert om det også kan komme et hotell til Kongeparken. Det er Winter ikke interessert i, som er klar på at det er nok hoteller i regionen.

– Vi vil heller hjelpe hotellnæringen i distriktet, og ønsker å lage en 24 timers destinasjon i Kongeparken, sier Winter.

Men noe overnatting blir det likevel i Kongeparken fremover. Åpningen av den nye attraksjonen er satt til 13. juni, og på åpningsdagen kan besøkende få seg en spenstig opplevelse. Da vil det nemlig være mulig å sove på flere portaler som skal henges oppe på 80 meters høyde.

– Her vil det bli et lite bed & breakfast på det sprekeste stedet i Rogaland og våkne opp til utsikt over hele regionen, smiler Lund.

I 2018 hadde Kongeparken nærmere 250.000 besøkende. Årets sesong åpner i påsken.