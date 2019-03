Ruster Preikestolen opp for 3,5 millioner

– Vyene? Vi skal lage en langsiktig plan for utvikling av Preikestol-området. Ikke tivoli. Målet vårt er ikke at turisttrafikken skal doble seg, eller at det skal komme mye mer folk. Vårt fokus er å spre trafikken, både gjennom døgnet og utover året. Vi ønsker derfor å utvikle vintertilbudet. Utover dette vil jeg ikke være konkret. Nå skal vi lage et mulighetsstudium og en ny områdeplan, som skal konkretisere planene. I dette arbeidet skal vi ha med Strand kommune, sier Helge Kjellevold, daglig leder i Stiftelsen Preikestolen med tanke på at Preikestolen overføres fra Forsand til Strand i 2020.

I 2018 passerte fjellknatten for første gang 300.000 besøkende, en økning på 7 prosent fra 2017. Hittil er antallet besøkende beregnet ut fra antallet parkerte biler. Parkeringsinntektene var 12,3 millioner kroner i 2018, resultatet 3,6 millioner kroner. Nå installeres trafikktellere, som skal registrere helt nøyaktige besøkstall.

Digital satsing kr 700.000

– For å spre trafikken trenger vi gode digitale løsninger. Vi har akkurat lansert en ny nettside - preikestolen365.no, som er koplet mot Facebook. Her legger vi blant annet ut varsler om trafikk i stien, råd om bekledning og kapasitet på parkeringsanlegget. Neste steg er at nettsiden kan hente inn opplysninger om hva gjestene våre synes om turen, hvordan de reiser, hvor de oppholder seg. Vi må finne ut hva de er på jakt etter og hvordan de tenker, sier Kjellevold.

Trafikktellere skal installeres i stien, blant annet for å kunne se sammenhengen mellom trafikk, værdata og opplevelse, for eksempel klager på kø. Ut fra disse opplysningene skal Stiftelsen prøve å styre besøket gjennom de nye informasjonssystemene. Trafikkteller på den nye traséen mellom Refså kai og Preikestolen Fjellstue er også inne i denne planen.

Ny sti fra Refså kai kr 600.000

I 2018 ble Refså kai ved Lysefjorden utbedret. Den kopler Preikestolen med båtrutene på Lysefjorden, og Kjerag. 2019 blir første år kaien er i drift og Stiftelsen merker stor interesse fra kommersielle aktører som ønsker å benytte kaien. Denne stien skal tilrettelegges og skiltes.

Ny sti over Krogebekkmyra kr 1,2 millioner

De siste årene har det vært brukt mye ressurser på å bygge ut stien til Preikestolen ved hjelp av sherpaer. Over Krogabekkmyrå går stien på noen gamle jernbanesviller, som om høsten ofte står under vann. Her legger det seg is om vinteren. I tillegg er stien litt smal og en flaskehals.

– Svillene er utslitt, det er hullete og farlig. Vi ønsker å utvikle dette partiet til en opplevelse som beriker turen til Preikestolen. Det kan være i form av fin arkitektur, plassering i landskapet, kanskje en stillesone, sier Kjellevold.

Ny områdeplan kr 600.000

Stiftelsen Preikestolen er i ferd med å overta parkeringsanlegget fra Stavanger turistforening. Det skal brukes 600.000 kroner på en områdeplan for å utvikle startpunktet på en publikumsvennlig måte. Stikkord er logistikk, informasjon, velkomstsenter, skilting, sikkerhet og helårstrafikk.

– Områdeplanen skal samkjøres med de nye kjøperne av Preikestolen Fjellstue, slik at området får en helhet som en internasjonal attraksjon som Preikestolen fortjener. Denne områdeplanen skal sikre at vi i årene framover jobber etter en langsiktig og bærekraftig plan, opplyser Kjellevold.

I tillegg skal Stiftelsen bruke 400.000 kroner til sertifisering som Nasjonal Turiststi.