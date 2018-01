Presis vegdrift avviser dårlig brøyting av E39

– Jeg vil sterkt avvise at E39 ikke har blitt brøytet natt til lørdag. Våre folk har vært på veien kontinuerlig. men vi kan ikke være alle steder samtidig. Det kom en snøbyge ved 06.30-tiden som gjorde veien hvit på et øyeblikk, sier avdelingsleder Krister Tofteberg i Presis Vegdrift til Aftenbladet.

Bildet er tatt på E39 på veien mellom Ålgård og Bjerkreim. En bilist som var tidlig ute på veiene lørdag morgen ble svært overrasket over å møte et snølag på om lag fem centimeter på selveste europaveien.

Ikke en brøytebil å se, kunne bilisten melde til Aftenbladet.

Hans observasjon var at veien på det tidspunkt ikke var hverken brøytet eller saltet og at det var glatt i bakkene.

Glatt i bakken var det også i høyeste grad på vei opp til Ullandhaug fredag kveld. Flere busser og biler måtte snu på det glatte føret, og oppe i lyskrysset ved Tellusveien var det rimelig kaotisk. Aftenbladets fotograf var på stedet i tre kvarter ved 19-tiden fredag kveld, uten å se hverken brøyting eller salting.

– Jeg har ikke oversikten over hva som skjedde der fredag. Vi har en totimers syklus for den veien. At vi ikke har vært der på tre kvarter, er ikke det samme som at det er skjedd noe kontraktsbrudd, sier Tofteberg.

Politiet sendte fredag kveld ut melding der de ba bilistene kjøre pent og beregne god tid. Husk også å skrape hele frontruta og alle siderutene på bilen før du kjører, er oppfordringen fra politiet.

