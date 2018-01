Et av verdens største fly landet på Sola tirsdag ettermiddag

– Man kunne høre at motorene og flyet var grovere og større en vanlige fly, sier hobbyfotograf Ralf Halvorsrød.

Han var på plass på Sola da kjempeflyet landet. Aftenbladet har fått signaler om at det kan ha vært to helikoptre i lasten på flyet.

– Flyet er på oppdrag for Heli-One, sier lufthavndirektør på Sola Leif Anker Lorentzen.

Ifølge Lorentzen skal flyet videre fra Sola til Leipzig rundt klokken 19 tirsdag uten last.

Flyet skal ikke påvirke annen flytrafikk på lufthavnen.

Pål Christensen

– Litt utfordringer er det å ta imot et så stort fly. Men dette flyet er av og til innom Sola, og vi har rutiner for hvor vi skal parkere flyet og håndtere det slik at det ikke påvirker annen trafikk, sier Lorentzen.

Kjempeflyet kom inn over Randaberg og landet i fra nord. Flyet er et av verdens største fraktfly. Med sine totalt fire jetmotorer og store flykropp har flyet en maksimal avgangsvekt på 405 tonn.

Saken oppdateres.

Pål Christensen