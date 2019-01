Ni av ti nybiler selges med automatgir: Stadig flere tar «automatgirlappen»

KRISTIANSAND: – Det er utrolig greit å bli kvitt manuelt gir. Det er jo egentlig veldig steinaldersk, mener den delvis pensjonerte kjøreskolelæreren.

Du kan nemlig selv velge om du vil kjøre opp med automat- eller manuelt gir. Om du kjører opp med automatgir, får du en kode (78) i førerkortet som avgrenser førerretten til slike biler. Skulle du senere ønske å utvide til manuelt gir, må du å ta oppkjøringen på nytt.

På UiA kommer Ling Jiang løpende til kjøreskoletimen som skal foregå i en automatgirt bil.

– Det har rett og slett å gjøre med at bilen vi har hjemme har automatgir. Så er den jo mye lettere å kjøre, sier Jiang.

– Har du prøvd manuelt gir?

– Ja, men jeg synes det blir vanskeligere å kjøre, svarer Jiang.

859 vest-egder med «automatgirlapp»

Tall fra Statens vegvesen viser at antall førerkort klasse B begrenset til automatgir har doblet seg de siste tre årene. I november 2015 var det utstedt 396 slike førerkort i Vest-Agder.

Siste uka før jul hadde antallet steget til 859. Og selv om «automatgirlappen» kun utgjør omlag én prosent av alle «klasse B»-førerkortene, er trenden klar.

Noreid forteller at det har skjedd en stor utvikling bare de siste to-tre årene.

– Hos oss (UFO) har vi tre biler med automatgir som går så å si kontinuerlig. Da jeg begynte som trafikklærer for førti år siden, var det én bil med automatgir i hele byen, som vel hadde 30–40 prosent belegg, mimrer Noreid.

Han mener hovedgrunnen til at stadig flere velger «automatgirlappen», har å gjøre med at det blir stadig flere biler med automatgir rundt i de tusen hjem.

– Dersom bilen du øvelseskjører med har automatgir, er det gjerne naturlig at du også ønsker å kjøre opp med samme type bil, sier kjøreskolelæreren.

– Billigere og raskere

Han peker også på at både tidsbruk og dermed kostnader blir mindre ved automatlappen.

– Elevene lærer seg mye raskere å kjøre med automatgirte biler. Det gjør at de trenger færre kjøreskoletimer, som igjen gir lavere utgifter. Når automatgir i tillegg er mer miljøvennlig, gir en jevnere giring og lar sjåførene fokusere mer på selve kjøringen, er det lite som taler for manuelt gir, mener Noreid.

Ser vi på nybilsalget er det ingen tvil om at automatgir tar over for fullt. Hittil i år har mer enn ni av ti nybiler (92 prosent) som selges med automatgir. I 2014 var den tilsvarende andelen seks av ti nybiler.

Men også på bruktbilmarkedet er automatgir i ferd med å ta over. Av de snaue 65.000 bruktbilene som i skrivende stund er til salgs på Finn.no, har snaue 36.000 av dem, tilsvarende 55 prosent, automatgir.

– Kan ikke huske sist jeg solgte manuelt gir

Terje Jochumsen, som både er visekonsernsjef i Gumpen og leder av Bilbransjeforeningen i Kristiansand, mener det bare er et tidsspørsmål før det kun produseres biler med automatgir.

Tor Mjaaland (arkiv)

– 60 prosent av nybilsalget i dag er elbil, hybrid og plug-in hybrid som alle kun leveres med automatgir. Nest største salgsgruppe er suv, hvor det nesten utelukkende selges automat, sier Jochumsen.

Han forteller videre at trenden på Sørlandet er den samme som nasjonalt.

– Jeg kan faktisk ikke huske sist vi solgte nybil med manuelt gir. De fleste kundene som kjøper nybil i dag, etterspør automat. Prisforskjellen mellom manuell gir og automatgir har også minket, og det kjøres også mange kampanjer på biler med automatgir.

Jochumsen sier det primært er i småbiler og biler med små motorer at det nå er manuelt gir.

– I Gumpen leverer vi vel 60–70 prosent av kjøreskolebilene her i byen, og det har nå blitt vanskelig å skaffe manuelt gir til dem.

– Trend mot automat

På Wright Trafikkskole er tre av tretten kjøreskolebiler nå utstyrt med automatgir.

– Det er jo fortsatt hovedtyngden på manuell, men det er en jevn trend mot automat. Vi har nylig fått ett årsverk som kun kjører automat, sier regionsleder Roger Aukland.

Med over 90 prosent av nybilsalget på automatgir og ei gjennomsnittlig levetid for biler på sju år, mener også han det bare er et tidsspørsmål før manuelt gir er historie.

Kristin Ellefsen

– Enn så lenge tenker jeg det er helt greit at det er egne førerkortklasser for automatgir og manuelt gir. Man skal jo helst kunne kjøre bilen man har lappen på, mener Aukland.

– Utlendinger og eldre velger ofte automat

Sensor Magne Nilsen ved Arendal trafikkstasjon forteller det oppgis forskjellige grunner til at «automatgirlappen» velges framfor vanlig førerkort.

– Det er jo ikke til å komme unna at det er en enklere vei til førerkortet, siden det er enklere å kjøre en automatgirt bil enn en manuelt, sier Nilsen og fortsetter:

– Du har noen som blir anbefalt av trafikklærerne til å gå over på automatgir, og så er det nok en overvekt av utlendinger som velger automat. Vi ser også at de som tar sertifikatet når de har blitt litt eldre, gjerne velger automat, forteller Nilsen.

– Men jeg hører også mange foreldre som kjøper bil med manuelt gir når barna skal øvelseskjøre så de får «vanlig» sertifikat, legger han til.

– Er elevene som kjører opp på automatgir tryggere enn de som kjører med manuelt gir?

– Det tror jeg nok ikke jeg kan si. Min oppfatning er nok at de som er mest utrygge på seg selv og sliter mest går for automat, svarer sensoren.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Har man tatt førerkort klasse B for automatgir og senere skulle ønske å utvide sertifikatet til også å gjelde manuelt gir, må man gå opp til ny oppkjøring.

– Oppkjøring for automat eller manuelt gir er akkurat den samme. Så kan man jo også velge å ta tilhengersertifikatet – klasse BE – samtidig og slå to fluer i en smekk, sier sensoren.

– Som kjøring uten gyldig førerkort

For det å kjøre en bil med manuelt gir når du kun har «automatgirlappen», kan fort bli en smekk på egne fingre.

– Da blir du anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. På samme måte som om du kjører bil med tilhenger du ikke har lappen for, opplyser leder for Utrykningspolitiet (UP) i Agder, Øystein Krogstad.

Kjartan Bjelland (arkiv)

Og påtaleleder Terje Skaar i Agder politidistrikt, som leder avdelingen som får oversendt anmeldelsen, skriver følgende om hva slags reaksjon man kan vente fra lovens lange arm:

– I utgangspunktet er bøtesatsen for kjøring uten førerkort, ved første gangs forseelse, 8000 kroner. Det er samme bestemmelse som gjelder her, men det vil være formildende i det tilfellet du beskriver, og bøtesatsen vil bli lavere, og variere avhengig av vurdering og alvorlighetsgrad.

Politiet har ikke en egen statistikkgruppe på akkurat denne forseelsen, da de samler «kjøring uten førerkort» i en sekk. Skaar kjenner imidlertid ikke til at Agder politidistrikt har hatt slike saker.

