Eigersund fikk Fylkestinget til å snu

Eigersund ble ekstra hardt rammet av finanskrisa. Aker Solutions har historisk ridd av de fleste stormer, men nå måtte de nedbemanne. Det ga ringvirkninger i hele Dalane, men fylkeskommunen stilte opp. Eigersund fikk status som omstillingskommune. Det ga tilgang på penger. Derfor kom det som en stor overraskelse i høst når fylkeskommunen ville droppe tilskuddet. Argumentet var at det går så bra i Eigersund. Politikerne hadde lest statistikk. Flertallspartiene i fylket hadde lagt merke til at arbeidsledigheten for tiden er på kun 2,9 prosent.

Det fylkespolitikerne ikke hadde fått med seg, var årsaken til den pene tallet. Årsaken var langt fra like pen. Halveringen av arbeidsledigheten skyltes ikke omstillingssuksess og en rekke nye arbeidsplasser. Sannheten er stikk motsatt. Det blir stadig færre arbeidsplasser i Eigersund. Nedgangen skyltes fraflytting, manglende innflytting og at folk går over på trygd.

– Derfor trenger vi fortsatt penger til omstilling, argumenterte ordfører Odd Stangeland (Ap).

Tirsdag snudde fylkespolitikerne. I vedtaket på Fylkestingets julemøte heter det: «Eigersund kommune defineres som omstillingskommune fram til utgangen av 2021.»

Det kan samtidig virke som om det ligger en mulighet for ytterligere forlengelse i denne formuleringen: «omstillingsprosjektet vurderes i forbindelse med økonomiplan 2020 - 2023».