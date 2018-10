Torsdag fann styreleiar i Varhaug IL, Morgen Jelsa, ein plastikkpose i postkassa som inneheldt 500.000 kroner i kontantar. Dette er tredje gongen idrettslaget har fått pengar på denne måten, og til saman har dei mottat 1,5 millionar frå den anonyme givare.

Tribune

Dette er første gong den anonyme givaren har øyremerka pengegåva.

– Saman med pengane låg der ein maskinskriven lapp, der givaren skreiv at ho hadde høyrt rykter om at vi har noko på gong med ei tribune. Eg har begynt å teikne ei tribune som skal vere enkel å kome til for eldre. Givaren ville vi skulle kalle tribuna for «Postkassen». Vi må forsøke å oppfylle dette ønsket, seier Jelsa til Aftenbladet.

Jelsa trur pengane langt på veg vil dekke kostnadane med å bygge tribune, sett at der også blir lagt ned ein del timar med dugnad. Pengane idrettslaget har fått tidlegare har mellom anna hatt mykje å seie for bygginga av ein aktivitetspart.

– Veit du at det er same personen kvar gong?

– Eg har inntrykk av at det er det. Eg er ganske sikker på at det er ei eldre kvinne, men har ikkje forsøkt å finne ut kven det er. Denne personen vil openbert vere anonym, så det respekterer vi, seier han.

Torsdag kveld la Varhaug idrettslag ut denne meldinga på Facebook:

Vi er mange som elsker Varhaug Idrettslag. Og alle som en sier 500000 takk for en ny bunke med tusenlapper! Det er faktisk ikke til å tro! ❤ Posted by Varhaug idrettslag on Thursday, October 4, 2018

Skjelven

Då Jelsa fann pengane torsdag, gjekk han inn og fotograferte bunken, heiv i seg litt mat og tok med seg dei 500.000 kronene til banken.

– Eg er jo litt skjelven når eg køyrer med 500.000 kroner i kontantar, sjølv om eg har gjort det eit par gongar no. Bankane tar jo eigentleg ikkje imot setlar heller, i alle fall ikkje større mengder, men to tilsette kom og telde det opp og plasserte pengane trygt.

Førre gong han fekk ei slik gåve, låg pengane i ein fin konvolutt. Givaren ringte frå eit anonnymt nummer og fortalde at dei låg der. Denne gongen var det ingen som gav beskjed.

– Då eg fann posen trudde eg det var skitne kle som ungane hadde gløymt igjen ein plass. Men det var altså fem konvoluttar med 100.000 i kvar. Eg er mållaus av heile opplegget, seier han.