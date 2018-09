Nå er byggingen av det nye sykehuset i gang

– Jeg har kjørt minigraver, men aldri så stor gravemaskin som dette!

Solen skinte da helse- og sosialminister Bent Høie (H) foretok det høytidelige første spadestikket til det nye sykehuset på Ullandhaug mandag morgen.

- Det er en historisk dag. Nytt sykehus er av de viktigste byggeprosjektene i regionen i mange år. Nå ser vi på det blir en realitet. Det er kjekt å få være med på, sier han.

Aftenbladet har skrevet mange artikler om den mildt sagt krevende økonomiske situasjonen Helse Stavanger befinner seg i. Å finansiere det nye sykehuset er svært vanskelig, og økonomien blir ikke bedre i årene som kommer.

Ingen ny plan for finansiering

- Ja, økonomien er en utfordring. Denne regjeringen gjorde en endring ved å endre låneandelen fra 50 til 70 prosent. Modellen er også justert underveis. Mens hovedmodellen, det vil si 70 prosent statlige lån og 30 gjennom egne overskudd, gjøres for resten av landet også. Det er ikke umulig. Det er ikke investert så mye i nye sykehusbygg som nå, så modellen hindrer ikke investeringer. Det er ikke planer om å endre den, sier Høie.

Jon Ingemundsen

Sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne har søkt om mer lån fra Helse Vest, noe som blir avgjort i styremøte denne uka. Selv om økonomien er svært krevende, har det gått litt bedre gjennom sommeren enn det har gjort tidligere i år. Å se at byggingen starter, er noe hun gleder seg stort over.

– Denne dagen betyr veldig mye for oss. Vi er på planen og har god kontroll over prosjektet. Nå er vi veldig glade, vi trenger dette sykehuset, sier Bryne.

Dagens spadestikk er starten på byggingen av parkeringsanlegget for de ansatte. I tillegg er veiutbyggingen godt i gang.

– Det skjer på Madlaveien, der er Stavanger kommune byggherre. Framover vil det gå slag i slag, sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson.

Selve byggegropa til det nye sykehuset blir ikke igangsatt før et stykke ut i 2019.

– To etasjer kommer til å ligge under bakken. I 2020 vil bygget reise seg. Så det blir flere år til bygget blir synlig for folk som drar forbi, sier hun.

Tildeler kontrakter

Men det er i år og neste år at kontraktene skal tildeles. De to første er allerede tildelt: person- og sengeheis og kontrakter til parkeringshuset. Den siste har gått til Kruse Smith, med en underkontrakt til Risa.

– Jeg er veldig spent på hvordan markedet svarer. Vi trodde vi skulle treffe bunnen, men nå er det på vei oppover igjen. Foreløpig er det greit, sier Johanson.

Ifølge Bjørn Risa, styreleder i Risa AS, er det fortsatt ledig kapasitet i byggebransjen.

– Det er tøffe priser ennå. Det kjøpes fortsatt billig inn. I Rogaland er det store prosjekter som lar vente på seg. Det er ennå ledig kapasitet, sier han.

Til stede på åpningen deltok både kommune- og fylkespolitikere, i tillegg til en lang rekke helsetopper i Rogaland. En som ikke var like begeistret som de fleste andre, var Eirik Faret Sakariassen (SV).

– Å plassere sykehuset på Ullandhaug var en tabbe og noe flertallet i Stavanger bystyre var imot. Det fører til delt sykehusløsning i Stavanger i årevis og vil koste dyrt. I tillegg vil det gi økt biltrafikk, sier han.