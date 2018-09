Investorene glimrer med sitt fravær: – Sats på noe annet enn olje og eiendom!

– Norske investorer har stor kompetanse på olje og gass, samt eiendom, men de er mer forsiktige når det gjelder disruptiv teknologi, sier daglig leder i Podbike Anne-Lise Heggland, som sammen med gründer og ektemann Per Hassel Sørensen promoterer elsykkelen sin på teknologi-konferansen Nordic Edge.

Podbike er en elsykkel med fire hjul og værbeskyttelse, tilsynelatende perfekt for vestlandsvær. På Nordic Edge samler mange skuelystne seg rundt prototypen av fremkomstmidlet til Heggland og Sørensen, men de store investeringene uteblir. Podbike er foreløpig fanget i «dødens dal», fasen før selskapet begynner å få egne inntekter og er avhengige av risikokapital fra investorer.

– Det hadde vært kjekt å få sykkelen på markedet nå før bompengesatsene øker, men vi trenger kapital for å sette syklene i produksjon. Nå har vi 1100 forhåndsbestillinger og 2000 henvendelser og stor interesse fra de fleste land i Europa, sier Heggland.

Hun opplever at utenlandske investorer ser bredere og mer alternativt enn norske, og at de i utlandet har kommet lengre på grønne teknologiinvesteringer. Podbike trenger 4–5 millioner kroner for å bygge en testserie på 12 sykler, og deretter 15–20 millioner for å få syklene ut på markedet.

Jon Ingemundsen

Smedvig-leder: – Mange hensyn å ta

Mens beilerne og oppstartsbedriftene er mange og høylytte, er det ikke mange investorer på Nordic Edge. Smedvig-konsernet er imidlertid godt representert med flere av selskapene sine, blant annet det relativt ferske IT-selskapet Veni. Innovasjonsleder Simen Malmin er uenig i at norske investorer er for snevre og tradisjonelle i sine investeringer, og sier at det er mange variabler å ta hensyn til før man investerer.

– Samtidig så ser jeg at det er flere utfordringer for denne typen teknologi enn det er med eiendom og olje- og gass på investeringssiden. Det handler kanskje om at de tunge investorene selv ikke har så mye erfaring fra bransjen og at de derfor er forsiktige, sier Malmin.

Malmin påpeker at Smedvig-konsernet selv er tungt inne i eiendom, men også har en variert portefølje med aktører innenfor en rekke områder. Innovasjonssjefen tror likevel at de beste produktene alltid vil finne investorer.

– Det er ikke alle som starter opp som har livets rett. Mange roper høyt om at det er for lite investeringer, men sannheten er at de mest relevante produktene alltid vil overleve på et vis.

Malmin presiserer at han ikke har god kjennskap til hvorfor akkurat Podbike ikke har fått investeringene de trenger, men:

– Kanskje tror ikke investorene på teamet? Kanskje ser investorene at dette ikke er noe markedet vil ha? Det kan være mange grunner til at investorene holder igjen, sier innovasjonssjefen i Veni.

Nordic Edge-tinder

Inne på konferanseområdet til Nordic Edge finner Aftenbladet fram til en rolig sofagruppe der bedrifter, investorer og entreprenører kan finne sammen - «Matchmaking Lounge». Stig Finnesand, leder i smartbyklyngen til Nordic Edge, har sett flere investorer på utstillingsområdet, og mener det burde være en smal sak å komme i kontakt med folk med store lommebøker under konferansen.

– De som ikke har kommet i kontakt med noen etter Nordic Edge, må kanskje se én gang til på strategien sin og vurdere å legge om, sier Finnesand.

Han er imidlertid enig i at investorer kan være i overkant fokusert på eiendom og olje- og gass, men ser at også investorene forandrer seg.

– Senest i dag gjorde ladesystem-selskapet Zaptek en avtale med Bodø-kommune. Se også på Smedvig, som er tungt inne i tradisjonelle investeringsobjekter, men også har andre bein å stå på, sier Finnesand.