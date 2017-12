Hellvik-dødsfallet: Drapstiltalt 51-åring nekter straffskyld

6 dager er satt av til straffesaken mot den 51 år gamle mannen som ifølge tiltalen, som er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, er skyldig i forsettlig drap.

Selv har tiltalte fastholdt at han handlet i selvforsvar kvelden da hans 52 år gamle bror døde. Da tiltalen ble tatt ut, uttalte 51-åringens forsvarer, advokat John Cristian Elden, at hans klient var overrasket over avgjørelsen.

– Han fastholder at kroppsskaden han påførte broren skjedde i nødverge, og erkjenner ikke skyld etter tiltalen, skrev Elden i en tekstmelding til Aftenbladet den gangen.

Dette gjentok tiltalte igjen da han av rettens administrator, sorenskriver Alexander Schønemann, ble spurt om han erkjenner straffskyld.

– Nei. Jeg mener at jeg handlet i nødverge, sier 51-åringen.

Det var lørdag 15. oktober i fjor at hendelsen fant sted. De to brødrene hadde vært på samme fest tidligere på kvelden, før det skal ha oppstått en voldsom krangel.

Påtalemyndigheten mener at tiltalte stakk broren med en kniv. Avdøde ble funnet av et par som hadde vært på besøk i nabolaget. De fant ham et hus langs fylkesvei 44 i Hellvik.

Livreddende tiltak ble igangsatt, men livet sto ikke til å redde. Avdøde ble erklært død av ambulansepersonell kort tid etter at de kom til plassen.

Den nå tiltalte mannen ble pågrepet dagen etter ved Vedafjelle i Hellvik.

Flere av de etterlatte følger saken i Dalane tingrett, hvor statsadvokat Tormod Haugnes er aktor. Advokat Helene Haugland er de etterlattes bistandsadvokat.

I tillegg er to sakkyndigvitner til stede i rettssalen. Dersom det blir tid vil disse forklare seg etter tiltalte allerede mandag.