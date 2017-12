Juletreet er på plass på Bybrua

I år som i fjor blir treet på Bybrua i Stavanger av stål og aluminium. Det fem meter høye treet vil bli lyst opp av hvite lyspærer. Det forteller byggleder Arild Puntervold fra Statens Vegvesen.

– Vi gjør dette for å slippe å måtte fly opp et ekte tre. Det har blitt gjort i flere år. Da måtte vi stenge hele Bybrua, mens dette arbeidet pågikk, sier han.

Det var både kostbart, tidkrevende og til tider farlig arbeid.

– Av sikkerhetsmessige årsaker er dette et mye bedre alternativ. Det er også mindre vedlikehold på dette treet, og det er laget for å tåle sterk vind, sier han.

Fredag formiddag klatret han til toppen av brua for å feste treet med 12 vaiere og for å sjekke at lysene fungerte. Nå håper han alt er i orden til tenningen på søndag.

– Treet blir tent klokken 17, samtidig med tenningen av julegranen på Domkirkeplassen, sier han.

Samme dag blir hele brua lyst opp i lilla. På lillejulaften skifter fargen på brua til rødt.

– Vi gleder oss til lysene er tent. Det virker som at folk var fornøyde i fjor. Nå håper vi de blir det samme i år også, sier han.

Jon Ingemundsen

Her er program for julegrantenningen i distriktet søndag 3. desember.

Stavanger

Klokken 16.15 søndag begynner Frelsesarmeens Hornorkester å spille fra på Domkirkeplassen. Det blir også musikk fra Stavanger Gospel Company, Hilde Selvikvåg og barnekoret Kids Alive. Etter at granen er tent av ordfører Christine Sagen Helgø mellom kl. 16.57 og 17.01 blir det allsang av Et barn er født i Betlehem, O jul med din glede, Glade jul. I forbindelse med tenning av lysene ved Beverly samme dag blir Skagenkaien stengt mellom klokken 17 og 19.

Randaberg

Ordfører Kristine Enger vil tenne julegranen på torget i Randaberg sentrum klokken 16.20. Det blir musikk fra Randaberg musikkorps og opptreden fra Randaberg kulturskole. I tillegg blir det allsang og gåing rundt juletreet.

Sola

Klokken 17 tenner varaordfører Jan Sigve Tjelta granen ved Sola kulturhus. Kulturskolens barnekor vil spille og synge til gangen rundt treet. Elever ved Skadeberg skole vil lese fredsdikt. Fakkeltoget ledet av Kor på Randen, vil gå fra scenen i Solakrossen klokken 16.40 og til kulturhuset.

Klokken 17 tennes granen i Dysjaland, klokken 18 på toppen av Kjerrberget og klokken 16.30 på Tananger. På Tananger blir sang og musikk fra Tananger barnekor og Tananger skolekorps. Klokken 17.30 blir det fakkeltog til kirken hvor det blir lysmesse.

Sandnes

Ordfører Stanley Wirak vil tenne julegranen ved Lanternen i Langgata klokken 1630. Det blir sang, musikk, kakemenn, julenisse og gange rundt treet.

Jon Ingemundsen

Rennesøy

Varaordfører Jostein Eiane vil tenne julegranen i Vikevåg klokken 16. Korpset vil spille og nissen kommer på besøk.

Bryne

Julegranen på Bryne torg blir tent klokken 17. Det blir nisser fra Fantefølge, utdeling av kakemenn, korps og gråtass. I tillegg blir det salg av grøt og kaffemat, samt gange rundt juletreet. Jarle Mong vil holde årets appell. Solist og forsanger er Silje Sandanger.

Ullandhaugtårnet

Toppen av Ullandhaugtårnet og lyslenkene på siden av tårnet vil bli tent klokken 18.

Nærbø

Julegranen på Nærbø torg blir tent klokken 18.

Egersund

Ordfører Odd Stangeland vil tenne julegranen på torget i Egersund klokken 16. Egersund musikkorps skal spille og det blir gang rundt treet. Julegryta settes også fram.