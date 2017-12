Væpnet aksjon ved SUS: Mann med knivlignende gjenstand observert

– Søket er nå avsluttet. Vi har ingen nye observasjoner av mannen og har søkt gjennom avdelingene på sykehuset. Saken etterforskes videre, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet like etter klokken 14.

Klokken 12.20 tirsdag fikk politiet melding om en mann som var observert med en knivlignende gjenstand på sykehuset.

– Jeg kan bekrefte at vi har en pågående væpnet aksjon ved SUS. Situasjonen er uavklart, og jeg kan ikke si noe mer, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt.

Informasjonssjef Gottfred Tunge ved Stavanger Universitetssjukehus bekrefter at det var sykehuset som meldte fra til politiet litt før klokken 12.30.

– Vitner har sett en mann med en knivlignende gjenstand gå inn i en heis, og politiet går nå gjennom bygget der mannen er observert, sier Tunge til Aftenbladet.

Foreløpig er det ingen nye observasjoner av personen.

– Politiet fortsetter søket i og ved SUS, melder politiet ved 13.20-tiden.

Mann med machetelignende kniv

Politiførstebetjent Einar Johannesen opplyser til Aftenbladet at politiet fikk melding av ansatte ved sykehuset. De hadde sett enn mann som virket forvirret med en machetelignende kniv.

De mistet synet av mannen, og det er ikke gjort flere observasjoner av ham. Store politistyrker rykket ut for å lete etter mannen på sykehuset, og det var minst 16 bevæpnede politifolk på stedet.

Politiet har sikret seg bilder av mistenkte fra videoovervåkning og har distribuert disse ut til avdelingene ved sykehuset slik at de skal være obs på mannen. Han skal være kledd i sivil.

Ikke evakuert

Klokken 13.35 stormet 5–6 politifolk inn inngang 8 på smertepoliklinikken ved sykehuset, opplyser Aftenbladets reporter på stedet, og det er også politifolk utenfor inngangen.

– Ingen er pågrepet, og det pågår fortsatt søk. Vi har iverksatt beredskap på sykehuset for å sikre så langt som mulig at folk ikke beveger seg i områder der de kan treffe denne mannen. Det er ikke aktuelt å evakuere avdelinger på det nåværende tidspunktet, men vi har et tett samarbeid med innsatsleder i politiet og følger de anbefalingen vi får, sier informasjonssjef Gottfred Tunge ved SUS.

Han har ingen informasjon om at noen ved sykehuset skal være skadet.

Cornelius Munkvik

Aftenbladets reporter på stedet opplyste tirsdag ettermiddag at det var fire politibiler utenfor hovedinngangen og at det også var en bevæpnet politimann ved hovedinngangen.

Det var også plassert politifolk ved flere innganger og inne på sykehuset ved kiosken.

Et vitnet på stedet opplyser at han så 5–6 bevæpnede politifolk som stormet inn en dør ved hovedinngangen med skjold, køller, våpen og hjelmer med visir like etter klokken 12.30.

– Det virket som de hadde det veldig travelt, sier vitnet til Aftenbladet.