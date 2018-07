123 og Statoil Automat blir Circle K i Rogaland

Innen mars 2019 får selskapets 120 ubetjente stasjoner i Norge nye farger og nytt navn, under en felles merkevare Circle K Automat.

Ett år etter det store merkeskiftet, der 345 servicestasjoner og truckautomater ble merket om fra Statoil til Circle K på 316 dager, er turen nå kommer til automatstasjonene 123 og Statoil Automat.

– I et land der mange små bensinstasjoner strever med lønnsomheten, er automatstasjoner et viktig tilskudd for å tilby drivstoff langs norske veier, spesielt i distriktene. Dette merkevareskiftet innebærer en etterlengtet oppgradering av en viktig del av Circle K-nettverket, vi skal fortsatt tilby kundene det største og mest tilgjengelige nettverket av bensinstasjoner i Norge.

Det sier Trond Arne Kiste, Senior Business Manager og sjef for automatene i Circle K Norge, i en pressemelding.

Drivstoffpumpene blir merket med «miles», samme varemerke som i dag er på drivstoffet til Circle Ks betjente servicestasjoner. Både pumper, pumpetak, flaggstenger og mast blir oppgradert og får ny logo og nye farger.

De 120 ubetjente automatstasjonene ligger spredt over hele landet, og arbeidet iverksettes etter hvert som kommunen gir godkjenning til merkeskiftet.

Følgende automater merkes om i Rogaland:

