Fortsatt ikke trygg is i Stavanger og Sandnes

Anleggsgartner i Stavanger kommune, Anette Bergsagel fester seg til tauet, mens kollega Kjetil Wollum blir igjen på land. Hun starter motorsagen og beveger seg ut på isen på Hindalsdammen i nærheten av Hinna. Like etter er hun tilbake med en fersk måling av istykkelsen.

– 12 centimeter, da mangler det en centimeter før isen her er trygg, sier Bergsagel.

For at isen skal regnes som trygg må isen være minimum 13 centimeter eller tykkere.

– Når tror du isen kan være trygg?

– Det er været som bestemmer når den er trygg. Og isen er ikke trygg før den er trygg, så vi kan ikke love noe enda. Men vi håper er jo at det blir trygg skøyteis, sier Bergsagel.

De advarer mot å gå ut på isen før kommunen har gitt beskjed om at isen er trygg.

– Ikke gå ut på isen nå. Det er fortsatt områder på isen som ikke er sikre, slik som for eksempel rundt siv, sier Wollum.

Bergsagel og Wollum er begge personlig ansvarlig for sikkerheten når de måler isen på vannene rundt omkring i Stavanger.

– Det er klart man kjenner litt ekstra på det ansvaret, sier Wollum.

Derfor er de forsiktig med å gå ut å anslå når isen er trygg. Men dersom isen blir trygg vil Kurt Idland, daglig leder i natur- og idrettsservice i Stavanger kommune, oppfordre folk til å komme seg ut.

– Det vil jo åpne store muligheter for både idrett og fritid. Slike forhold er jo ikke fullt så vanlig her i området, sier Idland.

I Stavanger kommune er det Hindalsdammen som er nærmest åpning.

Ikke trygg is i Sandnes

Også i Sandnes er kommunen ute og måler istykkelsen.

– I Sandes kommune er ingen vann trygge enda, sier Elin Edland Bore avdelingsleder i grøntavdelingen i Sandnes kommune.

Hun opplyser at Sandnes kommune vil ta en ny vurdering av isen fredag morgen.

– Vi fraråder alle å ferdes på is i Sandnes nå. Isen er foreløpig ikke trygg.

Det er uvisst når isen blir trygg, men fortsetter det kalde været kan det bli trygg skøyteis i Sandnes inn mot helgen.

– Skulle isen bli trygg er det viktig at folk tenker sikkerhet. Områder med siv eller bekkeutløp kan være utrygge selv om isen andre steder er trygg, sier Edland Bore.

Time kommune advarer på sine Facebook sider folk mot å ferdes på isen på Frøylandsvatnet. Onsdag og torsdag skal kommunen senke vannstanden i Frøylandsvatnet, noe som vil føre til utrygg is. Kommunen skriver at isen på Frøylandsvatnet generelt aldri er sikker på grunn av strømforholdene i vannet.

Tenk sikkerhet

Bergsagel er på vei ut igjen på isen for å bore nok et hull. Isen i Hindalsdammen måles på tre punkter. Bergsagel har på seg redningsvest og rundt halsen har hun to pigger hengene.

– Det gjelder å tenke sikkerhet hele veien. Om man skal ut å ferdes på is bør man ha med blant annet ispigger, sier Bergsagel.

Pigger kan man ifølge Idland få kjøpt ved de fleste sportsforetninger.

– De steder der kommunen sier at det er trygt skal man ikke kunne dette gjennom. Men det er viktig at publikum leser hvilke begrensninger som gjelder for vannet de skal bevege seg ut på, sier Idland.

Tryg Forsikring har i samarbeid med Norges Livredningsselskap utarbeidet en ni punkts liste de har kalt isvettreglene.

1. Ha respekt for isen.

2. Ikke gå ut på is uten å kunne svømme.

3. Hold deg på sikker is. Styr unna steder der du bør vite at det er svak is.

4. Vær spesielt oppmerksom på høstis, snødekket is, og våris.

5. Bruk alle sansene når du går på isen.

6. Gå flere i følge.

7. Ta med deg skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr.

8. Hvis du går gjennom isen, ikke få panikk.

9. Hvis andre går gjennom isen, hold avstand.

Sjekker hver dag

Bergsagel og kollega Wollum pakker sammen og drar videre for å sjekke neste vann, Store Stokkavatnet.

– Vi er ute hver morgen nå for å sjekke istykkelsen, og for å oppdatere kommunens nettsider med informasjon om isforholdene, sier Bergsagelen.

Torsdag morgen har kommunen to team ute for å sjekke alle vannene i kommunen.

Istykkelsene blir oppdatert på kommunens hjemmeside med informasjon om hvordan man bør oppføre seg for trygt å ferdes på is.

Selv når isen blir trygg vil kommunen ut å sjekke isen daglig.

– Blir isen trygg vil skiltene om utrygg is bli fjernet eller lagt pose over. Kommunen vil og sette opp sperringer rundt farlige områder på isen, sier Wollum.

Isforhold i Sandnes kommune

Vann Måledato Sikker/usikker Bråsteinsvatnet 28. februar 2018 Usikker (6-9 centimeter) Stokkelandsvatnet 28. februar 2018 Usikker (7-9 centimeter) Gisketjern 1. mars 2018 Usikker (7-10 centimeter)

Kilde: Sandnes kommune

Isforhold i Stavanger kommune

Vann Måledato Sikker/usikker Mosvatnet 1. mars Usikker (under 13.centimeter) Vannassen 1. mars Usikker (under 13. centimeter) Litle Stokkavatn 1. mars Usikker (under 13 centimeter) Store Stokkavatn 1. mars Usikker (under 13. centimeter) Hålandsvatnet 1. mars Usikker (under 13. centimeter) Breiavatnet 1. mars Usikker (under 13. centimeter) Hindalsdammen 1. mars Usikker (under 13. centimeter) Bergåstjern 1. mars Usikker (under 13. centimeter)

Kilde: Stavanger kommune