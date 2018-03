Lyse-sjef til ladeselskap

Zaptec, som lager ladeløsninger for elbiler, skriver i en pressemelding at de har ansatt Anders Thingbø som administrerende direktør for å utvikle firmaet videre. Thingbø starter i jobben i juni.

– Zaptec har utviklet en unik teknikk- og markedskunnskap for energisektoren, og er godt posisjonert for økonomisk vekst i elbillade-markedet, både i Norge og Europa, sier Thingbø ifølge pressmeldingen.

Knut S. Vindfallet

Han tar over etter Simen Teigre, som har vært administrerende direktør de siste 15 månedene.