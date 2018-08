Alt dette - og mer til - kan du bli med på når Aftenbladet er 125 år

– Vi kunne arrangert en stor konsert på Torget, eller hatt boller, brus og kaker. I stedet velger vi å vise hele regionen hva Aftenbladet har vært, hva vi er, og hva vi vil være framover, sier sjefredaktør Lars Helle før det hele braker løs.

Joda, det blir en markering på Arneageren i Stavanger sentrum lørdag 1. september kl. 12, med redaktører og andre ansatte til stede. Men Helle ønsker å møte leserne også på andre måter. Helt konkret: Han inviterer til opp mot 40 ulike arrangementer - fra Egersund til Jørpeland - som handler om samfunn, kultur, underholdning og journalistikk.

– Vi ønsker at disse arrangementene skal vise hvordan samfunnet og journalistikken henger sammen, og hvorfor Aftenbladet fortsatt er viktig for hele regionen, sier Helle.

Starter i Egersund...

Tirsdag 4. september er Helle i Egersund. Det er også journalist Arnt Olav Klippenberg som leder kvelden på Grand Hotel - der det blir debatt både om vindmøller og om Egersunds utvikling, eller stillstand. Utgangspunktet er Pelagia-sjefen Egil Magne Haugstads utsagn om at byen har stått stille i hundre år.

Sjefredaktør Lars Helle er også med.

Tønes står for musikken.

Fullstendig program finner du her.

... og Stavanger...

Aftenbladets historie starter på mange måter i St. Petri kirke, der grunnleggeren Lars Oftedal var profilert og omstridt prest. Derfor er det lokalet for Sven Egil Omdals «Det stod jo i Aftenbla’ - 125 år på 125 minutter, også det tirsdag 4. september. Han får musikalsk følge av Randi Tytingvåg trio. Dette er for øvrig det eneste arrangementet som ikke er gratis.

... så til Bryne

Onsdag 5. ønsker journalist Ola Fintland velkommen til Bryne Mølle der publikum får møte flere grundere; klesdesigner Siv Elise Seland, FuelBox-etablerer Berta Lende Røed og pubeier Bjørn Hagerup Røken. I tillegg skal Hilde Selvikvåg fortelle hvordan hun skriver en hit.

Møt sjefredaktør Lars Helle.

Igjen: Musikken står Tønes for.

... og Sandnes...

Torsdag 6. møtes rivalene Bengt Sæternes og Bjarne Berntsen, trenerne for Sandnes Ulf og Viking, i KinoKino. Arkitekt Alexandria Algard og investor Alfred Ydstebø skal sammen med svare på spørsmålet om Sandnes er bygd eller storby.

Journalist Jan Zahl inviterer til uhøytidelig nyhetskamp mellom ordfører Stanley Wirak og forfatter Janne Stigen Drangsholt mot næringsforeningens Harald Minge og Region Stavangers Elisabeth Saupstad.

Møt nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen.

Tønes er med, og programleder er journalist Camilla Bjørheim.

... og Jørpeland

Samme kveld, i Torghuset på Jørpeland, er temaet «Kineserne kommer, Ryfast kommer, what’s in it for Jørpeland?» Ordfører Irene Lauvsnes og eiendomsmegler Dag Soppeland er med i panelet. Publikum får også møte Nora Skilbrei og Mathilde Molineaux, to 17-åringer som forteller om sitt liv i sosiale medier.

Møt sjefredaktør Lars Helle.

Programleder er journalist Elisabeth Risa.

Stavanger, Stavanger

Det hele kulminerer med over 30 små arrangementer i Stavanger sentrum fredag 7. og lørdag 8. september. Da inntar aftenbladfestivalen utestedene Frøken Phil, Hanekam og Blyge Harry i Fargegata, samt Møteplassen og Kjelleren i kulturhuset Sølvberget. Det hele starter fredag kl. 18, lørdagen begynner programmet kl. 14.

– Her vil vi vise fram mye av det Aftenbladet kan være stolt av, fra videosuksessen Trafikksentralen til store graveprosjekter, vi løfter fram fotografiets verdi og inviterer til liveinnspilling med Byas, vår rampete datterdatter.

Helle vil også slippe andre til:

– Vi arrangerer debatter og inviterer til presentasjoner om emner som angår både regionen og mediebransjen - fra bompenger til sykehusfinansiering. Fra presseetikk til fake news.

Fra oljens framtid til miljødebatt, fra byutvikling og bompenger til idrettens helter.

Fra ytringsfrihet og presseetikk til tegneseriehumor og minikonserter med nye og velkjente lokale artister.

Fullstendig program finnes her: aftenbladet.no/125