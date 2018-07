Fengslingsmøtet går for lukkede dører

Tirsdag ettermiddag er det fengslingsmøte. Møtet startet klokken 13.30.

Dommer Espen Skjerven valgte å stenge dørene på tinghuset i Sandnes under fengslingsmøtet av 17-åringen. Han viste til at saken har fått stor oppmerksomhet i media, og at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase.

– Det kan komme frem opplysninger som vanskeliggjør videre etterforskning dersom de deles i media, sa Skjerven.

Dommeren viste også til siktedes alder og vernet om privatliv.

Det er begjært to ukers brev- og besøksforbud.

Aktor er Marte Benedicte Engesli Lysaker. Forsvarer er Tor Inge Borgersen.

Tommy Ellingsen

Innbrudd i nærheten samme kveld

Den siktede 17-åringen er fra Varhaug og er kjent for politiet fra tidligere, men ikke for voldsepisoder.

Det opplyste politiadvokat Herdis Traa på en pressekonferanse på politihuset i Stavanger tirsdag morgen. Se video i bunnen av artikkelen.

Flere medier melder tirsdag at 17-åringen skal være mistenkt for et innbrudd i Trekløveren barnehage på Varhaug samme kveld. Barnehagen er en kort spasertur fra stedet hvor Sunniva Ødegård ble funnet død. 17-åringen settes også i forbindelse med en brann på Varhaug ungdomsskole 7. juli i år.

Her er politiets Twitter-melding om brannen:

#Varhaug - Melding om brann på Varhaug ungdomskole. Brannvesenet er på stedet. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) July 6, 2018

Politioverbetjent i Jæren lensmannskontor, Morten Slettebø, bekrefter overfor Aftenbladet at begge saker er under etterforskning. Han kan imidlertid ikke bekrefte at 17-åringen er mistenkt i noen av sakene.

– Vi har ingen mistenkte for å ha startet brannen i barnehagen og det er ingenting som tyder på nært forestående siktelser i noen av sakene, sier Slettebø, som bekrefter at skolebrannen var påsatt.

Politiet fikk melding om innbruddet i Trekløveren barnehage søndag klokken 22.40. Det var vaktselskapet som tok kontakt etter at innbruddsalarmen hadde gått av.

– Alarmen gikk da en rute i inngangsdøra ble knust. Politiet var på stedet rett rundt klokken 23 og sikret spor, sier politioverbetjenten.

Sperret av område

Politiet sperret tirsdag formiddag av et større området på Varhaug der 17-åringen bor, ikke langt unna der Sunniva Ødegård bodde. Sperringene ble satt opp omtrent samtidig som politiet gikk ut med den siste utviklingen i saken, at tenåringen fra Varhaug er siktet for drapet.

Jan Inge Haga

17-åringen satt i avhør hos politiet i går kveld da han ble siktet. Han nekter å ha gjort det han har siktet for, men han har vært på funnstedet.

Personen meldte seg for politiet. Hans forsvarer er advokat Tor Inge Borgersen.

Mannen som er siktet har sittet i avhør hos politiet natt til tirsdag etter at han ble siktet. Han ble avhørt av en Kripos-ansatt. Den siktede nekter for å ha gjort det han er siktet for, men forteller at han har vært på åstedet.

Politiet begjærer to ukers varektektsfengsling med brev- og besøksforbud i dag, tirsdag.

Politiet

– Han er siktet etter omfattende etterforskning og vitneforklaringer. Vi har hatt bistand fra Kripos teknisk og taktisk. Det er gjort vitneavhør i andre politidistrikt, men vi vil presisere at vi er inne i en tidlig fase i etterforskningen. Mye arbeid gjenstår, og arbeidet pågår for fullt. Vi er inne i en veldig innledende fase. Sunniva vil bli obdusert tirsdag, og det vil gjøres omfattende tekniske undersøkelser på Varhaug. Derfor er vi svært interesserte i tips fra publikum, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl.