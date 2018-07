Siktet 17-åring i Varhaug-saken meldte seg selv

Det opplyste politiadvokat Herdis Traa på en pressekonferanse på politihuset i Stavanger tirsdag morgen.

Personen meldte seg for politiet. Hans forsvarer er advokat Tor Inge Borgersen.

Mannen som er siktet har sittet i avhør hos politiet natt til tirsdag etter at han ble siktet. Han ble avhørt av en Kripos-ansatt. Den siktede nekter for å ha gjort det han er siktet for, opplyses det. Politiet begjærer to ukers varektektsfengsling med brev- og besøksforbud i dag, tirsdag.

Politiet

– Han er siktet etter omfattende etterforskning og vitneforklaringer. Vi har hatt bistand fra Kripos teknisk og taktisk. Det er gjort vitneavhør i andre politidistrikt, men vi vil presisere at vi er inne i en tidlig fase i etterforskningen. Mye arbeid gjenstår, og arbeidet pågår for fullt. Vi er inne i en veldig innledende fase. Sunniva vil bli obdusert i dag, og det vil gjøres omfattende tekniske undersøkelser på Varhaug. Derfor er vi svært interesserte i tips fra publikum, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl.