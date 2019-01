Geparden Kimani: – Kan være innbilt svangerskap

KRISTIANSAND: - Dyreparken vil i dag forsøke å få tatt røntgenbilder av geparden Kimani. Selv om hun har vist alle tegn på et vellykket svangerskap, har hun nå gått lenger over tiden for estimert fødsel enn det dyrepasserne er komfortable med. En røntgenfotografering i dag vil sannsynligvis gi oss noen flere svar, skriver markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken B. Schjøtt i en epost.

Klokka 16 opplyser Dyreparken at dagens røntgenbilder ikke gir noen klare svar. Kvaliteten på bildene er for dårlig, og det vil derfor bli tatt nye bilder fredag.

En mulighet er at geparden slett ikke er gravid.

– Forhåpentligvis vil det vise seg at fostrene har det bra. Men et alternativ er at det kan være innbilt svangerskap, som ikke er uvanlig hos geparder. Men vi tror ikke det er innbilt, for hun har vist alle tegn til svangerskap. Så vi håper å kunne utelukke det, sier Schjøtt til Fædrelandsvennen.

Nye røntgenbilder

Dyrepasserne har rigget til en røntgenmaskin ved vekta til Kimani, som hun er trent til å ligge på. Dyrepasserne håper at røntgenseansen kan skje uten bedøvelse eller narkose.

– Dette har vi aldri forsøkt før, men vi håper å få det til. De har så langt fått tatt ett bilde, men det var for dårlig, så de må forsøke igjen, opplyste Schjøtt.

– Stor interesse

Fædrelandsvennen var sist i kontakt med dyrepasser Olav Åsland mandag. Da var dyrepasserne fortsatt rolige, men ventet fødsel hvert øyeblikk. Men fortsatt har ingen unger dukket opp, og seerne har nå kunnet følge direktesendingen med geparden i elleve dager uten at noe har skjedd.

Dyrepasser Åsland har fått svært mange spørsmål om det som skal skje.

– Jeg skjønner godt at folk er utålmodige. Det er barnehager og skoler som følger med på direktesendingen og som synes det er lenge å vente. Det er kjempegøy at folk er interesserte, sa Åsland den gangen.

I løpet av dagen får vi forhåpentligvis svaret på hvordan det går med ungene i magen - og om det er noen der.

Her er noen videoer fra Kimanis forrige kull: