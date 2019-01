Autopass: Færre ferjekunder enn forventet har opprettet rabattavtale

Tall fra Skyttel, som håndterer Autopass for ferje-ordningen, viser at rogalendinger har registrert 7800 kjøretøy for Autopass-betaling på ferjer.

På landsbasis er tallet 24.000 per torsdag formiddag. Dette er langt under det Skyttel hadde forventet i forkant.

– I utgangspunktet hadde vi forventet mellom 150.000 og 200.000 kjøretøy registrert gjennom Autopass ferje, opplyser Vidar Raa, administrerende direktør i Skyttel.

De 24.000 bilene som er registrert for Autopass-betaling, er fordelt på 15.500 kunder. Privatpersoner kan registrere to biler på samme Autopass ferjeavtale, mens bedrifter kan registrere så mange de ønsker.

Betaler med bombrikken

1. januar ble Autopass ferje-ordningen innført på en rekke ferjesamband over hele landet. På mange ferjesamband vil det være mulig å bruke de gamle ferjekortene frem til sommeren, mens det på Mortavika-Arsvågen vil være mulig å bruke gamle kort ut januar.

Ferjesambandet på Boknafjorden er ett av foreløpig sju samband som har åpnet for betaling med Autopass brikke. Det betyr at bilister som allerede har Autopass-brikke i frontruta automatisk får 10 prosent rabatt på sambandet når de kjører i Autopass-feltet på vei inn til ferjekaiene i Mortavika og Arsvågen. Tegner de en ferjeavtale på autopassferje.no, oppnår de opptil 50 prosent rabatt ved å betale ferjeturen med bombrikken.

På ferjesambandene der det ikke er mulig å betale med Autopass-brikken, får du samme rabatt ved å betale med et Autopass ferjekort. Dette bestiller du når du tegner ferjeavtalen på autopassferje.no.

Hos Norled kan man ikke betale med Autopass-brikke, men man kan betale med Autopass-ferjekort. Det har forvirret mange reisende.

Gamle kort fortsatt gyldig

Raa tror overgangsordningene, der man i en periode fremover kan bruke de gamle ferjekortene, gjør at mange har ventet med å registrere seg for Autopass-betaling.

– I tillegg har bedriftskunder nå anledning til å bruke storbrukerkort i en overgangsperiode. Dette var noe som kom opp ganske sent før registreringen startet. Dette gjør nok sitt til at antall registreringer er vesentlig lavere inntil videre.

