Dramatikk før tenning av julegrana i Egersund

Det var så vidt det holdt. Julebygeneral Henrik Einar Seglem snakker dempet med Aftenbladet. Han sitter om bord på et fly på vei fra Berlin til Gardermoen. Julebykomiteen har vært i Tyskland for å se etter nye ideer til det lokale julemarkedet i Egersund.

– Det var skikkelig dramatikk. Vi hadde avtalt å hente et tre, men så hadde ikke mannen i huset sagt noe til kona og hun ønsket å beholde treet, dermed sto vi uten tre rett før det skulle opp, forteller Seglem.

Her må det legges til at ambisjonene til Julebyen er skyhøye. Allerede da Julebyen åpnet for 15 år siden visste de at det hele står og faller på juletreet.

– Vi visste at skulle vi få egersunderne til å skjønne hvor stort og viktig dette kunne bli, så måtte de få en aha-opplevelse når de så treet.

Arnt Olav Klippenberg

Og det klarte de. I mange år hadde det stått et lite, pjuskete, kommunalt tre på Torvet. Nå dukket det hver år opp en praktgran som ble pyntet med kuler og lys. Stjerna i toppen er en kopi av en gammel stjerne som er oppbevart på Dalane folkemuseum.

– Årets tre er et vi hadde i kikkerten for noen år siden, men den gang ble det plutselig brunt etter en tøff vinter. Vi glemte derfor treet. Nå fikk vi et tips om at det storslåtte treet hadde kommet seg. Det sto på Hellvik, hos Hellviksplitt AS.

Juletreet ble tente søndag ettermiddag. Det var som alltid Egersund Musikkorps og Frelsearmeen som stå for tenningen. Ordfører Odd Stangeland holdt tale for dagen.

– Jula handler ikke om meg selv, det handler om alle andre, minnet han de mange egersunderne om før han fikk folk med på å telle ned og tenne treet.

– Dette treet blir bare finere og finere for hvert år.