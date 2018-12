«Analysearbeidet i saken er omfattende og tidkrevende, og politiet regner nå med å få svar først i løpet av første kvartal 2019. Dette er imidlertid usikkert, og politiet kan ikke påvirke når svarene kommer», skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag morgen.

Politiet ønsker ikke å kommentere analyseresultatene offentlig før de har gjort grundige vurderinger og eventuelt nødvendig etterforskning.

– Vi forstår at offentligheten er interessert i resultatene, men vi må ta dette i riktig rekkefølge, sier påtaleansvarlig, politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt.

Etterforskningen av saken pågår fortsatt, men DNA-resultatene vil være sentrale for omfanget av det videre arbeidet, opplyser politiet.

Politiet har fått inn over 2000 tips siden drapet fant sted, flere av disse skal ha kommet etter at TV2 i høst sendte dokumentaren «Hvem drepte Birgitte».

Alle tipsene er behandlet og noen av disse har ført til etterforskningsskritt, ifølge politiet.

Fakta: Birgitte Tengs-saken Birgitte Tengs fra Karmøy ble funnet drept -saken den 6. mai 1995. Drept: En lokal bonde, på leting etter noen sauer, fant den 17 år gamle Birgitte Tengs voldtatt og drept i et buskas like ved veien, noen få hundre meter fra hennes hjem. Fetteren: Saken førte til en omfattende etterforskning, og en fetter av offeret ble først dømt, men senere frifunnet for anklagene. Avhørsmetoder: Nesten to år etter drapet, den 8. februar 1997, ble Birgittes fetter pågrepet og siktet for drapet. Rettsprosessen mot ham, som endte i frifinnelse, endret hvordan politiavhør gjøres i Norge og blir brukt om et grelt eksempel på hvordan falske tilståelser kan oppstå. Uoppklart: Saken er fremdeles strafferettslig en uløst drapssak. Fetteren er (etter mange forgjeves forsøk på gjenopptagelse) ved rettskraftig sivilrettslig dom fortsatt erstatningsansvarlig for drapet. Strasbourg: 11. februar 2003 slår menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg at det var brudd på menneskerettighetene at fetteren ble dømt til å betale erstatning selv om han var blitt frikjent i retten. Den norske stat dømmes til å betale fetteren 25.000 euro i erstatning. Cold Case: 7. desember 2016 konkluderer Cold Case-gruppen at saken må etterforskes på nytt, og denne etterforskningen pågår høsten 2018 fremdeles.

Politiet har fortsatt ingen mistenkte i saken.

– Det er svært utfordrende å etterforske så mange år etter at drapet fant sted, og vi ser at noen spørsmål trolig vil forbli ubesvart. Motivasjonen for å løse saken er likevel stor, og det er nettopp derfor vi bruker et millionbeløp på DNA-analyser. Håpet er å finne spor som gjør at vi kommer ett skritt nærmere en løsning, sier Berge.