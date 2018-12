Pris til Gjert og Tone Ingebrigtsen

Prisen ble annonsert på fykestinget i Haugesund tirsdag formiddag.

– Veldig stas, det er alltid kjekt å bli satt pris på, sier Gjert Ingebrigtsen til Aftenbladet og tilføyer at det kjennes ekstra godt å få dele utmerkelsen med kona.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal begrunner valget:

– Gjert Ingebrigtsen er en selvlært trener utenom det vanlige, som gjerne tenker nytt og banebrytende. Han har vært svært viktig for sine tre sønner som alle har tatt medaljer i store mesterskap gjennom flere sesonger. Han har skapt resultater som forundrer en hel idrettsverden, og bidrar til å sette Norge og Rogaland på det internasjonale idrettskartet.

Fylkesordføreren trekker også fram betydningen av Tone Ingebrigtsen.

– Hun har en avgjørende rolle som tilrettelegger for suksessen, både på hjemmebane og når familien er på reise i inn- og utland. Sammen har de syv barn, hvorav fire løper. Sjubarnsmoren driver to frisørsalonger og har vært hovedsponsor for satsingen i mange år. Det er ingen tvil om at hun er en viktig faktor for de gode resultatene.

Bragdprisen tildeles personer som har utført en særlig innsats innen et hvilket som helst samfunnsområde.

Ekteparet Ingebrigtsen hadde ikke anledning til å ta imot prisen tirsdag . Overrekkelsen vil derfor finne sted på et senere tidspunkt.

– Vi er veldig stolte av å representere Rogaland og Sandnes, og skulle gjerne vært i Haugesund i dag. Dessverre klaffet det ikke med dagen, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han drar til Oslo og møter Olympiatoppens ledelse tidlig onsdag, mens Henrik, Jakob og Filip blir med å trener på toppidrettssenteret sammen med resten av friidrettslandslaget de kommende dagene.

Miljøpris til bysykkelen

Fylkestinget tirsdag også ut miljøpris og tilgjengelighetspris.

Bysykkelen tildeles miljøprisen. Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris deles ut årlig til en bedrift, frivillig organisasjon, offentlig organ, institusjon eller enkeltperson(er) som har gjort en særskilt aktiv innsats for miljøet i Rogaland.

Jon Ingemundsen

Prisen består av et diplom, et kunstverk av en kunstner bosatt i Rogaland og 50.000 kroner.

Det var Forus Næringspark som tok initiativet til bysykkelordningen. Stavanger kommune er også med i ordningen.

Nærmere 50 ladestasjoner for el-bysykkelen er tilgjengelige, spredd over Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola kommune.

Pris til turistforeningen

Årets tilgjengelighetspris går til Stavanger turistforening, og da spesielt for arbeidet som er gjort på Gramstad i Sandnes.

Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i lokalmiljøet, kommunen eller i fylket.

Prisen består av et diplom og 50 000 kroner.