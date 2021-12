Gavetyveriet ble en skikkelig jule-slager

Historien om det eldre ekteparet som ble frastjålet bagasje og julegaver på Sandnes stasjon, har slått utrolig godt an over hele landet.

Operasjonsleder Jøran Solheim hadde en av hovedrollene da det store julegavetyveriet ble oppklart tirsdag.

Operasjonsleder Jøran Solheim ved Sør-Vest politidistrikt forteller om stort engasjement, og utelukkende av den positive sorten, både fra privatpersoner og media.

Fortvilet

Det var sist tirsdag at et ektepar i 80-årene skulle gå på toget i Sandnes for å reise på julebesøk til Oslo. Vel om bord i toget viste det seg at bagasjen deres var stjålet på stasjonen, deriblant en koffert med julegaver. Ekteparet satt på toget og var naturlig nok svært fortvilet over at klær og julegaver var borte.

Politet rykket ut til stasjonen men hadde først lite å gå etter. Det ble heller ikke gjort funn på overvåkingskamera på stasjonen.

– Men vi la saken raskt ut på twitter, og flere medier meldte at vi ønsket tips i saken, forteller Solheim.

En taxisjåfør fra Sandnes Taxi leste om hendelsen i Aftenbladet, og kom til å tenke på tre personer som han hadde kjørt fra stasjonen på det aktuelle tidspunkt. Disse hadde nettopp en rød koffert og en grønn bag, slik det var beskrevet i politiets etterlysning.

Politiet rykket ut til den oppgitte adressen, og fant etter hvert fram til den rette leiligheten. Etter avhør av de involverte, kom så omsider alle de savnede gjenstandene til rette. Da var noen av julegavene allerede pakket opp.

Politiet sørget så for at bagasje og gaver ble ettersendt til Oslo med GoAhead Nordic.

Juleslager

Etter at blant andre Aftenbladet omtalte saken, har politiet selv lagt ut en sak på Facebook.

– Den er foreløpig lest av 40.000. Det er jo kjempekjekt at en slik historie finner en nerve ute blant folk, sier Solheim.

– Hvorfor tror du det er slik?

– Det blir jo en hyggelig sak med en lykkelig slutt etter hvert. Først blir man jo bare oppgitt over hva folk kan finne på å stjele. Når man da greier å hjelpe de to seniorene, er jo det veldig kjekt for oss i politiet. Og det ble også satt stor pris på av de det gjaldt, sier Solheim.

Barnebok?

Han forteller at det har strømmet på med invitasjoner til ulike mediaopplegg etter at julegavene kom til rette igjen og ble sendt med tog til Oslo.

– Det har også kommet henvendelser om å lage en julefortelling for barn om det som er skjedd. De mente dette var en fortelling som hadde det meste om både ærlighet og det å hjelpe eldre mennesker. Og dessuten om hvordan man kunne nå et godt resultat hvis alle gode krefter samarbeider. Her gjaldt det jo blant annet oss i politiet, media som brakte saken ut og ikke minst taxisjåføren som meldte fra. Jeg vil også berømme togselskapet og Bane Nor for god bistand, sier Solheim.

– Tror du at Sør-Vest politidistrikt får en hovedrolle i en barnefortelling?

– Jeg vet ikke om det blir noen fortelling i det hele tatt. Men det er hyggelig at noen i det hele tatt tenker på å gjøre det, sier operasjonslederen.

Selv avslutter han Facebook-innlegget slik:

«Det er snart jul og vi gleder oss over at dette ekteparet likevel får dele ut presanger til familien og ha på seg finstasen på julaften. Jeg ønsker alle en fredelig jul!»