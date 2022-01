Forsvarer for 23-åring: – Drapssiktede har plassert seg på stedet

En 28 år gammel mann fra Karmøy ble drept i Haugesund natt til 1. nyttårsdag.

De to mennene som er siktet for drapet på en 28 år gammel mann i Haugesund nyttårshelgen, ble fremstilt for varetektsfengsling mandag. Politiet ber om fire uker for begge de siktede.

