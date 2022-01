Bombrikkeselskap sendte ut inkassovarsel til 1000 kunder som allerede hadde betalt

Flyt eies av Ferde og er utsteder for bombrikker.

Selv om han hadde betalt bompengefakturaen sin for over to uker siden, fikk Bjørn Landråk inkassovarsel med purregebyr fra Flyt. En midlertidig feil har rammet omtrent 1000 kunder, ifølge bompengeselskapet.

