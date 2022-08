Mener kommunens «Græla grønne greier» er altfor dyre greier

Kommunens forsøk på å gjøre unge i Stavanger mer klima- og miljøbevisste får krass kritikk av FpU, men kommunen er selv godt fornøyd med satsingen så langt.

Mathias Renberg i Fpu er kritisk til kommunens pengebruk.

«Græla grønne greier». Ikke bare et bokstavrim på dialekt, men også hva Stavanger kommune har døpt prøveprosjektet som skal nå unge med sitt klima- og miljøbudskap på plattformene generasjon Z holder til. I første omgang Tiktok og Instagram.

Prøveprosjektet hadde oppstart i slutten av april, og skal vare ut året. Tre unge kvinner i tjueårene er ansatt i prosjektstillinger og lager lokalt klima- og miljøbevisst innhold på sosiale medier i regi av kommunen.

Marte Weberg Skipnes (21), Live Lode (19) og Hanne Qvindesland (20) er ansatt i Stavanger kommunes nye klima- og miljøprosjekt «Græla grønne greier».

Fpu: – Skivebom

Mathias Renberg, FpU-politiker og ungdomskandidat til kommunestyret i Stavanger, er kritisk til satsingen. Han mener innholdet ikke treffer, og at det er sløsing av offentlige penger.

– Det er fullstendig skivebom, sier Renberg.

I en diskusjon om sykkelstamveien og offentlig pengebruk var det en bekjent av Renberg som nevnte det grønne prosjektet. Han tok en titt på kontoene, og konkluderte fort med at dette var noe kommunen kunne latt være å finne på.

– Dette fremstår for meg som et kunstig og et flaut forsøk fra kommunen på å appellere til ungdom.

Han sendte en rekke spørsmål til Jane Aalhus, miljøvernsjef i kommunen og ansvarlig for prosjektet, og fikk svar. Renberg opplevde ikke at det forsvarte pengebruken.

– De har litt over 400 følgere på Instagram. Det tilsvarer rundt 2000 kroner per følger av skattebetalerne sine penger, argumenterer Renberg.

Rammen for prosjektet er 850.000 kroner, hvorav 500.000 er støtte kommunen har fått fra statsforvalteren.

– Hva ville vært bedre å bruke pengene på?

– Det er trangt i kommunebudsjettet, og det er sikkert mye det kunne vært brukt på. Det er selvfølgelig noe politikerne burde vurdere.

Han mener det er vanskelig å si hvor mange likerklikk og følgere kontoene burde hatt for å forsvart pengebruken, men at det ikke er i nærheten av det nå.

10. august har kontoene 418 følgere på Instagram og 236 på Tiktok.

– Jeg har ikke troen på at dette har noen målbar effekt, men at det kun er et forsøk fra kommunen på å være kul, sier Renberg.

– Blir lagt merke til

– Prosjektet går bra! Jeg er imponert over hvordan de unge medarbeiderne driver dette fremover.

Miljøvernsjef i Stavanger kommune, Jane Aalhus, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen til Renberg.

– Dette er et innovasjonsprosjekt som vi bruker til å teste om dette er en god måte å kommunisere med kommunens unge på, sier hun.

Jane Nilsen Aalhus er miljøvernsjef i Stavanger kommune. Hun blant annet frem trekker frem at TikTok-kontoen @gggreier har godt over 50.000 avspillinger.

Hun viser til at prosjektet fremdeles er ganske nyoppstartet, og har kun hatt tre måneder å etablere seg på. Målet er at innholdet skal vokse uten betalt markedsføring.

– Vi bygger opp kontoen organisk, og vi må derfor se dette over en litt lengre periode før vi konkluderer, sier hun.

Aalhus forteller at tilbakemeldingene har vært svært gode.

– Prosjektet er blitt lagt merke til og trukket frem som et eksempel på hvordan vi kan samarbeide med ungdom på nye måter.

Hun sier også at kommentarer og meldinger på sosiale medier tyder på mange setter pris på innholdet.

– I tillegg har vi blitt kontaktet av flere organisasjoner og virksomheter utenfor kommunen som ønsker å komme i kontakt og vil samarbeide med Græla grønne greier.

– Renberg har ikke troen på at dette har en målbar effekt, hva tenker du om det?

– Dette er jo en ny måte for oss å jobbe på, og det er resultatet av et grundig kartleggingsarbeid hvor vi har besøkt skoler, og snakket med unge, for å høre hvordan de helst vil at vi skal nå ut til dem.

I utgangspunktet skal prosjektet «Græla grønne greier» vare ut året.

Aalhus sier det er en rekke ting de gleder seg til å prøve til høsten, og at det er mye spennende i vente.

– Vi ser blant annet på 17. mai-videoen at det er stort potensial når det gjelder de lengre videoene, så det skal vi jobbe videre med, sier hun.

Miljøvernsjefen sier de vil bli bedre på å utnytte trender på sosiale medier, og at de også er i gang med å lage lyd-innhold.

– Nå har vi i samarbeid med Sølvberget om innspilling av podkast-episoder som vi kommer til å publisere i løpet av den neste måneden. Det blir veldig spennende å se hvordan de blir tatt imot.