Kommunen har store planer langs Gandsfjorden

Nærhet til sjøen er viktig både for beboerne og næringsdrivende på Norestraen.

Sandnes kommune har store planer for Strandgata – deriblant et gangdrag som gjør sjøkanten tilgjengelig langs Norestraen. Byantikvar Gro Persson mener at dette vil gi området et betydelig løft.

