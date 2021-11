Kutter skogvern: – Ap og Sp kjører nå på i helt feil retning

I august advarte daværende næringsminister Iselin Nybø (V) mot Senterpartiet. Hun stilte opp ved Hesten naturreservat i Strand, som ble utvidet i 2019 gjennom frivillig skogvern. Dette er den største sammenhengende naturlige furuskogen på Sør-Vestlandet.

– Hurdalsplattformen er en oppskrift for mer nedbygging av natur, hevder Venstre-topp Kjartan Alexander Lunde, som viser til et budsjettkutt på 120 millioner kroner i potten for skogvern.

