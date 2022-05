Dømt for å ha pisket to av sine barn med brennesler

I den ferske dommen fra Gulating lagmannsrett beskrives en rekke fysiske og psykiske voldsepisoder, men langt ifra alle den domfeltes kone og deres barn har opplevd, mener en enstemmig rett. (Illustrasjonsfoto: Jan Inge Haga)

Mannen i 40-årene erkjenner at han har et sinneproblem. Nå dømmes han for å ha mishandlet sin kone og deres barn over en årrekke.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden