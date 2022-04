Spellemannpris gikk til Beharie fra Sandnes

Musikeren fra Sandnes stakk av med Spellemannprisen i kategorien RnB/Soul.

Christian Beharie er fra Sandnes.

Oda Bjønnes Hanslien Journalist

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Prisen fikk han for sin andre EP «Beharie // Beharie».

Han brukte takketalen til å takke de som har kjempet for homofiles rettigheter.

– I går var det 50 år siden homofili ble avkriminalisert, som er helt sykt. Jeg vil dedikere denne prisen til alle de superheltene som har kjempet for min rett, alle mine venner og alle skeives rett til noe så banalt som å eksistere.

Saken oppdateres.

Bursdagsfeiring på TV

Det er ikke bare pris som skal feires av Beharie, han har også bursdag i dag. Feiringen ble ikke glemt under utdelingen.

Han ønsket seg nemlig å ha musikken sin på vinyl og god respons fra publikum. Programleder Sandeep Singh fikk ordnet med den spesielle bursdagspresangen som var at medielinja fra Foss videregående skole sang med under hans opptreden av I wish I was you, som så ble foreviget på vinyl.

– Hva skjer nå? sa et åpenbart overveldet bursdagsbarn før han kysset vinylplaten.

Fakta Hvem er Beharie? Hans fulle navn er Christian Roger Beharie. Han er musiker, komponist, låtskriver og sanger. Beharie kommer fra Sandnes. Han er født i 1994. Han er utdannet i utøvende musikk, med sang som instrument, på NLA Høgskolen i Staffeldtsgate (2017). Kilde: tekstlab.no Les mer

Les også – Wow! Dette er faktisk helt sykt!

Tønes stakk også av med spellemannpris dette året.

Tønes fikk sin fjerde spellemannpris mandag denne uken. Den ble utdelt i radioprogrammet «Trafikk og musikk» på NRK P1.

– Tusen takk, dette er absurd. Dette hadde jeg ikke trodd, men det er jo sant, svarte artisten, litt lettere forfjamset. Han var blitt invitert til studio for å snakke om nominasjonen og var overhodet ikke forberedt på noe prisutdeling.

Les også Tønes trodde han skulle på et vanlig intervju, men vant Spellemannpris: – Det er litt irriterende

Girl in red ble Årets Spellemann

Marie Ulven Ringheim, kjent under artistnavnet girl in red, ble premiert med den aller gjeveste Spellemannprisen under den årlige musikkfesten fredag kveld.

Prisen for Årets Spellemann deles ut som en vandrepris til en artist som har «utmerket seg særskilt i året som har gått».

Hovedpersonen er selv ikke til stede i Oslo på årets utdeling siden hun for tiden er på turné i USA. Fredag kveld står hun på scenen i Phoenix i Arizona. I forrige uke opptrådte 23-åringen fra Horten på selveste Coachella-festivalen hvor hun ble skamrost av anmelderne. I mai legger hun ut på en omfattende Europa-turné.

Ringheim er i år nominert til hele sju priser, noe som er ny nominasjonsrekord i Spellemann-historien.

Hun slapp sitt første studioalbum «If I could make it go quiet» i april i fjor til strålende anmeldelser fra kritikerne.

I fjorårets Spellemann-utdeling ble hun belønnet med blant annet prisen for Årets internasjonale suksess, og året før mottok hun prisen for Årets gjennombrudd.

Hellbillies på Sandnesfest i 2014 på Ruten.

Hellbillies mottok Hedersprisen

Countryrockerne i Hellbillies fra Ål i Hallingdal fikk fredag kveld Årets Hederspris under Spellemann-utdelingen i Oslo.

Det er countryrockernes fjerde Spellemannpris. I 2008 ble de kåret til Årets Spellemann.

I høst la de ut på veien igjen etter at koronapandemien satte en stopper for turnéplanene. Bandets 30-årsjubileum i 2020 ble dermed utsatt.

– Det kommer flere ting fra bandet, vi er ikke ferdige ennå, det kommer mer musikk, sa Hellbillies-vokalist Aslag Haugen da bandet mottok prisen.

Bandet kom seg gjennom pandemitiden ved å fortsette å gå på jobb og prøve å ha faste rutiner. De var mye i skrivestudioet i Nydalen i Oslo og i øvingslokalet, i tillegg til at de ferdigstilte bandets tolvte studioalbum «Blå dag». Albumet førte til en Spellemann-nominasjon i kategorien Country.

– Publikum er nærmest byttet ut siden 1990-tallet. Det er en slags forutsetning for at bandet skal fortsette, det at vi skaffer oss nye generasjoner fans, sa frontfigur Aslag Haugen til NTB i høst.