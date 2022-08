Også jenta erkjenner skyld etter Dale-brannen

Også den siktede jenta etter Dale-brannen lørdag 6. august erkjenner nå straffskyld.

En bygning brant helt ned på Dale i Sandnes lørdag 6. august.

Elisabeth Bie Journalist

Følge Sandnesposten bekrefter jentas advokat Anne Hølland tirsdag at jenta erkjenner straffskyld for grovt uaktsomt skadeverk etter brannen.

Det rivningsklare bygget, som rommet svømmehall og idrettshall til tidligere Dale psykiatriske sykehus, brant helt ned lørdag 6. august.

En gutt og en jente, som begge er under 18 år, ble siktet for brannen. Gutten erkjente straffskyld i forrige uke, men nekter for at brannen ble tent på med vilje. Nå har altså også jenta gjort det samme.