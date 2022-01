Regjeringen vil ta en større del av strømregningen din

Midlertidig stønadsordning til husholdningene over nettleien (5,5 milliarder kroner). Støtten gis til husholdninger når gjennomsnittlig spotpris over kalendermåneden overstiger 70 øre per kWh. Støtten utgjør 55 prosent av spotprisen over terskelverdien (multiplisert med kraftforbruk). Det gis ikke støtte til forbruk over 5.000 kWh per måned. Det legges opp til at landbrukseiendom skal inngå i ordningen, og OED vurderer en løsning for støtte til husholdninger med fellesmålere. OED har varslet at de vil måtte komme tilbake til Stortinget med bevilgningsmessige konsekvenser av utvidelse av ordningen for å omfatte disse gruppene. Ordningen skal gjelde for perioden desember 2021 til mars 2022.