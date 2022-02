Islandske Play skal fly fra Norge via Island til USA

Flyselskapet oppretter ruter fra Sola, Trondheim og Göteborg, og starter flyvinger til sommeren.

Veien fra Sola til Manhattan blir kortere fra sommeren.

Publisert: Publisert: I dag 16:20

Play skal fly fra Norge og Sverige via Island til Stewart International Airport, som ligger en drøy times kjøretur nord for byen New York. Det opplyser det islandske flyselskapet i en pressemelding.

Ruten fra Sola via Reykjavik til Stewart skal flys to ganger i uken hele året. Flyvningene starter i begynnelsen av juni i år og rutene vil gå torsdager og søndager:

Avgang fra Stavanger kl. 12.25. Ankomst New York kl. 17.35

Avgang fra New York kl. 18.45. Ankomst Stavanger kl. 11.25

Det er mellomlanding med flybytte på Island begge veier.

Play ble startet i 2019. Med de nye destinasjonene flyselskapet skal begynne å fly til i 2022, er de oppe i 25 destinasjoner i Europa og USA.