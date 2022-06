Mann i 60-årene døde etter arbeids­ulykke på Var­haug

Politiet bekrefter torsdag ettermiddag at en mann i 60-årene døde av skadene etter en arbeidsulykke på Varhaug.

Pårørende er varslet.

Politiet fikk like etter klokken 08.30 inn melding om en arbeidsulykke i Tjemslandmarka på Varhaug i Hå. En person hadde falt ned fra en lift.

– Politiet fikk melding om ulykken like før klokken 08.30, og nødetatene var kjapt på stedet. Det ble gjennomført livreddende førstehjelp, men livet sto dessverre ikke til å redde, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen.

– Politiet etterforsker rutinemessig ulykken, sier Bjørnsen.

Mannen falt fra en lift under oppføringen av et nybygg. Han er ansatt i et byggefirma.

– Han falt fire-fem meter. Det var flere vitner til ulykken, sier Bjørnsen.

Politiet har foretatt avhør av vitner, og det pågår undersøkelser på stedet. Arbeidstilsynet er varslet.