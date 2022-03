Skogbrannfare på Vest­landet: – Vent med bål og en­gangs­grill

Brannvesenet og Meteorologisk Institutt har sendt ut farevarsel for skogbrann på grunn av økende vind og lite nedbør.

Torsdag måtte brannvesenet rykke ut til Grannes skole etter melding om en grasbrann.

– Ikke brenn ute nå, sier vakthavende brannsjef Tom Meyer i Rogaland brann og redning.

Fredag meldte brannvesenet at skogbrannfaren er økende i Rogaland.

– Det er nå gult nivå, faren for skogbrann er litt forhøyet.

Det er ikke bålforbud før 15. april, men brannsjefen sier at folk er nødt til å tenke seg godt om dersom de vurderer å tenne opp ild ute denne helgen.

– Det er nå tradisjon for at bønder brenner utmark, men de må vite godt hva de holder på med dersom de skal gjøre det.

Brannsjefen anbefaler de som ønsker seg et bål eller å bruke engangsgrill, å vente til neste uke, da det er meldt mindre vind.

– Bruk sunn fornuft, sier Meyer.

Rektoren ved Grannes skole fortalte at det hadde tatt fyr i noen kvister før det utviklet seg til en hekk. Heldigvis nådde ikke brannen skolen.

Flere grasbranner på få dager

Torsdag rykket brannvesenet ut til Grannes skole etter at det brant i en hekk. Elevene ble evakuert og brannen slukket før den nådde skolen.

– Det tok først fyr i noe gras og i noen kvister. Så utviklet det seg videre til en hekk som sto like i nærheten av skolen vår. Jeg vil tippe at den ikke var mer enn 50 meter unna. Og det var såpass kraftig røykutvikling at vi evakuerte skolen, sa konstituert rektor ved Grannes skole, Tone Hølland, til Aftenbladet torsdag.

Samme dag dro mannskaper fra brannstasjonen på Bryne ut etter melding om gressbrann ved Vardheia og Brynelunden. Fredag måtte brannvesenet rykke ut til Indre Lima i Gjesdal etter melding om grasbrann.

Tørt og vindfullt

Faren kommer av at det er veldig tørt.

– Det har ikke kommet nedbør på lenge. I tillegg bidrar vind til at gress og lyng lett kan antennes, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis hos Meteorologisk Institutt.

I helgen vil det være vindfullt. Lørdag blir det opp mot sterk kuling på kysten og i fjellområdene, og stiv kuling ute i fjorden. Vinden kommer i sørøstlig retning, mens søndag blir det mer østlig retning. Da blir det også mindre vind på kysten.

– Men skal man på fjellet er det mye vind på søndag, sier Sarchosidis.

Han sier folk bør være obs på skogbrannfaren lørdag og søndag, selv om det kan komme litt nedbør lørdag ettermiddag eller kveld. Nedbøren vil mest sannsynlig ikke være nok til å fjerne brannfaren helt ettersom det vil være spredt.

– Det ser ikke ut til å komme mye nedbør, men det vil hjelpe i alle fall.