Norway Chess er i gang i Stavanger - her er helgens program

Publikum er velkommen til å se på sjakkstjernene i Bjergsted.

Prisbelønt arkitektur i Stavanger vil nå ut til internasjonale tv-seere. I Finansparken ser vi Øyvind Knoph Askeland (foran til venstre) i SR-Bank og leder for Norway Chess, Kjell Madland (foran til høyre). Bak fra venstre står Alice Nielsen (SR-Bank), Benedicte Westre Skog (Norway Chess) og Jasmine Larsson (Norway Chess). (arkivfoto)

Janne Håland Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

For tiende gang er verdens sjakkelite kommet til Stavanger for å spille mot hverandre i Norway Chess. Årets turnering spilles på et helt nytt sted; Finansparken i Bjergsted.

– Vi er stolt av å ønske toppsjakkspillere velkommen tilbake til Stavanger til det som vil bli en spennende turnering i Finansparken, sa grunnlegger Kjell Madland i en pressemelding i april.

Turneringen er åpen for publikum, med billettsalg i døren.

Les også Ny arena for årets Norway Chess: – Det mest fantastiske bygget i Stavanger

I helgen skjer dette:

Fredag:

17–21.30: Runde 4, Finansparken

Lørdag

13–14: Åpning av verdens største sjakkbrett i Bjergstedparken

Søndag

17–21.30 Runde 5, Finansparken

Hvem som spiller i de forskjellgie rundene, kan du se her.

Carlsen har vunnet før

Magnus Carlsen har vunnet turneringen de tre foregående årene.

Les også Tøff motstand venter for Carlsen i Norway Chess – selv om russerne ikke er med

Magnus Carlsen under Norway Chess 2022 som holdes i Finansparken i Stavanger.

Disse deltar i turneringen i tillegg til Carlsen:

Richard Rapport (Ungarn), Wesley So (USA), Shakhriyar Mamedyravov (Aserbajdsjan), Anish Giri (Nederland), Teymur Rajabov (Aserbajdsjan), Viswanathan Anand (India), Maxime Vachier-Lagrave (Frankrike), Veselin Topalov (Bulgaria) og Wang Hao (Kina).

Russiske spillere er utestengt fra turneringen.

Les også Carlsen tok sin første seier i Norway Chess: – Utrolig deilig

Setter ut sjakkbrett

Turneringen startet 31. mai og varer til 10. juni.

I Norge blir Norway Chess sendt på TV 2, men det er også en internasjonal tv-produksjon som blir sendt på ni språk.

Til vanlig jobber rundt 650 ansatte i Finansparken, og målet er at de skal kunne jobbe som normalt samtidig som turneringen pågår i ti dager. For å stimulere sjakkinteressen blant de ansatte planlegger banken blant annet å plassere ut sjakkbrett rundt omkring i bygget.

Les også Her forklarer Carlsen hvorfor han trolig gir fra seg VM-tittelen